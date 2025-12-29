「老後2000万円問題」が叫ばれるようになって久しい昨今。「どうやって長い老後を生きるのか」が社会問題化しているが、コロナ禍で明らかになったのが、「まだまだ節約はできる」という事実だ。「現代の若者には夢がない」などという風潮もあるが、むしろ定年したらおカネを使わずに人生を楽しむ方法を、現代の若者から学ぶべきだ。――そう語るのは、作家・元外務省主任分析官の佐藤優氏。本稿では佐藤氏の著書『定年後の日本人は