「『踊る大捜査線 N.E.W.』今年の秋、いよいよ公開です!みなさん楽しみにお待ちください!」【写真】『踊る』ロケ現場で、照れくさそうに花束を手渡す織田裕二1月1日、織田裕二が『踊る大捜査線』の公式アカウントでファンに向けて笑顔で語りかけた。「『踊る大捜査線』は織田裕二さんが演じる青島俊作を主人公とした作品。1997年にフジテレビ系列のドラマとして放送がスタートすると、警察組織内の軋轢などリアリティーのある