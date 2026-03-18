29年の時を超えて、新たな物語が始まる――。【写真】「青島が帰ってくる！」解禁された『踊る大捜査線 N.E.W.』の最新ビジュアル織田裕二が主演を務める「踊る」シリーズの映画最新作『踊る大捜査線N.E.W.』が、9月18日に公開されることが明らかになった。3月18日に公式サイトを通じて発表され、ネット上では期待の声が広がっている。公開された『踊る大捜査線』最新作のビジュアル「公式サイトによると、奇しくも3月18日は19