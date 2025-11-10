カーキのモッズコートを着た織田裕二 Smart FLASH

「青島俊作がいると気づきました」織田裕二の新作映画ロケ撮影に通行人驚き

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 織田裕二が「踊る大捜査線」の続編のロケ撮影に臨んでいたとFLASHが報じた
  • 「コート姿を見てすぐに『青島俊作』がいると気がつきました」と通行人
  • 「休憩中は男性スタッフと親しげに会話していたのが印象的でした」と語った
記事を読む

おすすめ記事

  • 政府、経済対策に「おこめ券」活用へ
    政府、経済対策に「おこめ券」活用へ 2025年11月8日 10時27分
  • TBS NEWS DIG Powered by JNN
    自殺した4人の遺族がチャットGPT開発元のオープンAIを提訴　「安全性テストの期間を意図的に短縮した」と主張 2025年11月8日 4時10分
  • 犯人の供述内容は（写真はイメージ）
    「おれ、思わずムラムラしちゃったよ」…埼玉「一家四人殺害事件」犯人の“異常な欲望”　兄の家族を襲った犯人が“義姉を最初に殺害”した理由 2025年11月9日 8時11分
  • 高市早苗首相。台湾危機をめぐる答弁が発端になった
    中国の駐大阪総領事、高市首相に「その汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやる」　「台湾有事」めぐり暴言→削除 2025年11月9日 22時0分
  • スポニチ
    オズワルド伊藤　イワクラとの破局は「98％俺が悪かった。ストレスを与えすぎた」　理由を赤裸々告白 2025年11月9日 17時26分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 経済対策に「おこめ券」活用へ
    2. 2. 自殺した4人の遺族がOpenAI提訴
    3. 3. 逃げられたら…義姉を最初に殺害
    4. 4. 中国の総領事 高市氏に「暴言」
    5. 5. オズワルド伊藤破局 98%俺が悪い
    6. 6. 八田容疑者 海に逃げた可能性も?
    7. 7. 世界Jr.優勝者の父親が死亡 高知
    8. 8. スザンヌ経営の旅館 重大欠陥
    9. 9. 立花容疑者「異例逮捕」の理由
    10. 10. 石破茂氏 首相時代の起床時間
    1. 11. 二階堂で店予約 カズ入籍に動揺
    2. 12. =LOVE 複数の投稿者を訴訟起訴
    3. 13. クマ襲撃 投げ返した従業員
    4. 14. 主婦殺害 30年超片思いの異常性
    5. 15. 冷凍庫に遺体 きっかけは遺書
    6. 16. 事務所の「法的措置」声明相次ぐ
    7. 17. ゴリエ 吉本興業に「苦言」
    8. 18. 立花容疑者逮捕 物々しい雰囲気
    9. 19. 今森茉耶 20歳未満での飲酒発覚
    10. 20. ホテルのボディーソープに注意
    1. 1. 逃げられたら…義姉を最初に殺害
    2. 2. 中国の総領事 高市氏に「暴言」
    3. 3. 八田容疑者 海に逃げた可能性も?
    4. 4. 世界Jr.優勝者の父親が死亡 高知
    5. 5. 立花容疑者「異例逮捕」の理由
    6. 6. クマ襲撃 投げ返した従業員
    7. 7. 主婦殺害 30年超片思いの異常性
    8. 8. 冷凍庫に遺体 きっかけは遺書
    9. 9. 立花容疑者逮捕 物々しい雰囲気
    10. 10. コンクリ殺人「いやいや性行為」
    1. 11. 愛知県弥富市の児童総合遊園「海南こどもの国」で遊具の梯子の一部が外れ30代男性がけが
    2. 12. 恒泰氏「日本は異常がいっぱい」
    3. 13. 300人以上と婚活 成果ない女性
    4. 14. 教員盗撮事件 メンバー全員逮捕
    5. 15. 立花容疑者逮捕「責任とらせて」
    6. 16. 三陸沖地震 気象庁がM6.9に修正
    7. 17. 桑田氏退団 岡本の動向が関係か
    8. 18. 99年主婦殺害「少しずつ憎しみ」
    9. 19. 寝ていた17歳兄を刺す 14歳逮捕
    10. 20. 立花容疑者 駐車場で逮捕された?
    1. 1. 石破茂氏 首相時代の起床時間
    2. 2. シニア夫婦YouTuber 収益を告白
    3. 3. 夫の葬儀で安堵 参列者と修羅場
    4. 4. 家系ラーメン巡る勘違いに大反響
    5. 5. 山本代表 あっさり論破されX呆れ
    6. 6. 広島県知事選挙、前副知事・横田美香氏が初当選…広島県初の女性知事に
    7. 7. 高市首相の背後で様子がおかしい
    8. 8. 甘えが強い人 消耗しない対応は
    9. 9. なぜ 道路脇に液体入りボトルが
    10. 10. 市長選得票同数、くじ引きで決着　茨城県神栖市、新人当選
    1. 11. 買収事件有罪県議の夫敗北　広島補選、19年参院選巡り
    2. 12. 市長ラブホ騒動 映画化求む動き?
    3. 13. 小野田紀美経済安保相の地元を週刊新潮が嗅ぎ回ったのは至極当然のこと（元木昌彦／「週刊現代」「フライデー」元編集長）
    4. 14. 「すぐに海岸から離れて」岩手県沿岸に津波注意報　高市首相がXで注意呼びかけ
    5. 15. 旭日大綬章に竹中平蔵氏らを選出
    6. 16. わいせつ疑いで逮捕 解雇その後
    7. 17. 首相、余震に注意呼びかけ　Xに投稿
    8. 18. 得票同数の神栖市長選、くじで新人当選
    9. 19. 広島知事選の投票率は30.09％
    10. 20. 家出息子 警察に電話中の母刺殺
    1. 1. 自殺した4人の遺族がOpenAI提訴
    2. 2. ホテルのボディーソープに注意
    3. 3. 米人気女優の「丸出し」姿に賛否
    4. 4. 韓国で最もグラマラスな女性芸人
    5. 5. 二重らせん構造発見 博士が死去
    6. 6. 「決闘する恐竜」に不都合な疑問
    7. 7. 比に台風接近 100万人超が避難か
    8. 8. キム・ヨナさん 日本を再び感嘆
    9. 9. 英BBC会長ら辞任 偏向報道に批判
    10. 10. ハマスが新たな人質1人の遺体
    1. 11. 日本のホテルに「中国人だけ」への注意書き＝中国ネット「確かにやりそう」
    2. 12. 100人乗りの不法移民船が転覆か
    3. 13. 「犯罪都市2」のモチーフが判明
    4. 14. エヴァ 時代を超え続ける存在
    5. 15. スワイヤ・コカコーラ、中国鄭州市で新工場稼働　年産100万トン超
    6. 16. 「錆びる箱」と呼ばれた時代も
    7. 17. 中国製電気バス 遠隔制御可能か
    8. 18. 現職副総統が欧州議会を訪問
    9. 19. スワイヤ・コカコーラ、中国鄭州市で新工場稼働　年産100万トン超
    10. 20. AIで「だまし絵」を生成 実験
    1. 1. 経済対策に「おこめ券」活用へ
    2. 2. 「定年後も働いた方がいい」理由
    3. 3. 年末調整 今までと同じ申告は損
    4. 4. キャッシュレス 賢い選び方
    5. 5. TVから消えた「時代劇」の現実
    6. 6. 親の年収で中学受験合否に明暗か
    7. 7. 世界一の大企業 一言で全て失う
    8. 8. BYD猛追 王者トヨタが揺らぐか
    9. 9. 日本人の「考えすぎ」に苦言
    10. 10. 富裕層がやるべき7つの防衛策
    1. 11. 業績好調も「黒字リストラ」増加
    2. 12. 「独身税」制度 引かれる金額は
    3. 13. AIの影響は? 都が無料講座を開催
    4. 14. 今年のコメ増産か 生産者の声
    5. 15. 訪問販売の電気契約トラブル急増
    6. 16. 「残クレで車買う人は情弱」断言
    7. 17. 詐欺広告や陰謀論が絶えないワケ
    8. 18. 会社員を廃業 起業し数多の試練
    9. 19. 「改悪」と話題 YouTuberが解説
    10. 20. 「フルグラ ブラックサンダー味」2025年も登場/容器にそのまま牛乳を入れて食べられるブランド初の個食スタンドパックも
    1. 1. 新型「MX Master 4」使用感は?
    2. 2. 「Xperia」バッテリー持ちを検証
    3. 3. スマホの総合的な性能を測定
    4. 4. 新型Pixel Watch 4 満足度は?
    5. 5. Galaxy Z Fold7ケース選びで迷走
    6. 6. 店長が選ぶPC 1000台超の中古も
    7. 7. カードが変形 スマホ三脚に感動
    8. 8. エディオン お手軽電子レンジ器
    9. 9. 新型ゲーミングモニター発売へ
    10. 10. すき家に「ローストビーフ丼」が初登場 / USB電源の超音波加湿器【まとめ記事】
    1. 11. Xiaomi電動シェーバーが安すぎる
    2. 12. 「Apple Watch Series 8」が発表
    3. 13. プレデターが主人公 新章公開へ
    4. 14. 身体のどこかに装着して使う？コジプロが「ゲームとリアルを繋ぐ」謎のプロダクト画像をチラ見せ
    5. 15. 【Numbers to know】Glossy編（11/1〜11/7）： フリーピープル のアクティブウェア 、既存店売上200％増　ほか
    6. 16. 手軽に炊く「どんぶり土鍋」
    7. 17. 安全なVPNネットワークを簡単に構築できる「Tailscale」の仕組みとは
    8. 18. 建築家ムーン・フーンが描く、幻想都市
    9. 19. AIの独自言語使用は人類の危機?
    10. 20. アップルが「iPhoneX」を発表
    1. 1. ド軍山本由伸が乗っていた車は
    2. 2. パレス鎌田 人生変えた大逆転
    3. 3. 阪神藤川監督 コーチ陣に不満を?
    4. 4. 由伸の「密会」に再び注目集まる
    5. 5. バキバキ高学歴 みな実の姉話題
    6. 6. 2年半越しに結婚式 佐野渓が報告
    7. 7. 村上宗隆ら 米スカウトの評価は
    8. 8. U-17日本が強豪国撃破 歓喜の声
    9. 9. 大谷夫妻の娘さんが…ファン感動
    10. 10. 真美子さん推し活か 鞄にグッズ
    1. 11. 鈴木彩艶の複雑骨折にSNSで懸念
    2. 12. U-17W杯 敵国からの粋な振る舞い
    3. 13. 千葉 プライド捨てた藤枝に苦戦
    4. 14. U-17W杯 モロッコが16-0で大勝
    5. 15. 大宮が首位・水戸を2-0で下す
    6. 16. 中村憲剛氏の長男 高校サッカー
    7. 17. 阪神19歳 驚きの成長に監督驚愕
    8. 18. 「親方」として初業務 SNSで反響
    9. 19. プレデターを蘇らせた鬼才
    10. 20. U-17W杯 日本はポルトガルに
    1. 1. オズワルド伊藤破局 98%俺が悪い
    2. 2. スザンヌ経営の旅館 重大欠陥
    3. 3. 二階堂で店予約 カズ入籍に動揺
    4. 4. =LOVE 複数の投稿者を訴訟起訴
    5. 5. 事務所の「法的措置」声明相次ぐ
    6. 6. ゴリエ 吉本興業に「苦言」
    7. 7. 今森茉耶 20歳未満での飲酒発覚
    8. 8. キリンビールが松重豊に“おわび”！？ 下戸役を演じ続けて13年の俳優へ「お手紙動画」を贈った意外すぎるワケ＜PR＞
    9. 9. モデルの永江りりさんが事故死
    10. 10. KAT-TUN涙で終幕 最後の挨拶全文
    1. 11. 赤西仁 KAT-TUN最後のライブ鑑賞
    2. 12. 干された連発 松本人志の残念さ
    3. 13. 飲酒で降板 今森茉耶に深い失望
    4. 14. 飯尾 相方が骨折した際の修羅場
    5. 15. 「魔進戦隊キラメイジャー」ラッパー晋平太さんしのぶ縦読みメッセに「反響沁みる」「涙腺決壊」
    6. 16. ラッパーの晋平太さん死去 42歳
    7. 17. 「自宅にクマ」広田レオナが報告
    8. 18. 大食い芸能人の食べ方に指摘の声
    9. 19. 母が松田聖子に大変身 息子号泣
    10. 20. 骨が粉々 やすが大けがを回顧
    1. 1. レス 女性約9割が解消したくない
    2. 2. 経験なし 55歳独身女性の恋愛
    3. 3. 40代以降のストレス解消7原則
    4. 4. 「着るだけで体整う」秋冬登場
    5. 5. ハニーズ 大人向けブルゾン登場
    6. 6. アウター脱いでも美シルエット
    7. 7. 思わず声出そう 高見えバッグ
    8. 8. 大好評のスノーマンパンケーキ
    9. 9. 31 本格チョコの本格スイーツ
    10. 10. 無地ばかり選ぶユニクロ服はコレ
    1. 11. 再婚系YouTuberの謝罪を批判
    2. 12. 大家族ママが8人目出産 名前公開
    3. 13. 銀だこ「食べ放題」先着順受付
    4. 14. 12星座別 2025年11月の運勢は
    5. 15. スタイルUP ハイソールブーツ
    6. 16. ワークマン 丸洗いできるバッグ
    7. 17. オペラのティントに“月の光”がきらめく♡冬限定「グロウリップティント」登場
    8. 18. 今年絶対買い逃すのはダメ 福袋
    9. 19. デートにぴったりな下半身コーデ
    10. 20. オンでもオフでも ハニーズ商品