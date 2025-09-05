自由なエスプリで彩る「ミス ディオール コレクション」が発売

パルファン・クリスチャン・ディオールは9月5日、メイクアップ コレクション「ミス ディオール コレクション」を、一般発売します。

■グラフィティ ロゴをあしらったポーチ・ケースも

メゾン初のプレタポルテ コレクションからインスパイアした同コレクションは、自由を宣言するようなグラフィティ ロゴにエネルギッシュなピンク、モダンなベージュ、ブラックによる3つのステートメント ルックで展開します。

「ディオールショウ サンク クルール」（各11,550円）は、ベルベット、サテン、メタリック、グリッターを合わせたパレット。ショッキング ピンク、ワイルド ベージュ、ボールド ブラックの3種で、ミス ディオールのグラフィティ ロゴをあしらったポーチもそれぞれ付いています。

「ディオール アディクト リップスティック」（各5,720円）は、ボールド ブラック、クラシック ベージュ、フューシャ ピンクの3色が登場。自由にカスタマイズできる限定ケース「ディオール アディクト クチュール リップスティック ケース」（各5,280円）も用意しています。

そのほか、3種の限定デザインを展開する「ディオールスキン フォーエヴァー クッション ケース」（各4,400円）や、3つの限定シェードによる「ルージュ ディオール」（各6,270円）、「ディオール ヴェルニ」（各4,620円）、「ディオールショウ スティロ ウォータープルーフ」（各4,510円）も登場します。

■商品概要

コレクション名：ミス ディオール コレクション

商品名：ディオールショウ サンク クルール／664 ワイルド ベージュ、862 ショッキング ピンク、931 ボールド ブラック価格：各11,550円

商品名：ディオール アディクト リップスティック／790 ボールド ブラック、100 ヌード ルック、976 ビー ディオール

価格：各5,720円

商品名：ディオール アディクト クチュール リップスティック ケース／ショッキング ピンク、ワイルド ベージュ、ボールド ブラック

価格：各5,280円

商品名：ディオールスキン フォーエヴァー クッション ケース／ショッキング ピンク、ワイルド ベージュ、ボールド ブラック

価格：各4,400円

商品名：ルージュ ディオール／100V ヌード ルック ベルベット、720V アイコン ベルベット、781 ショッキング ピンク ベルベット

価格：各6,270円

商品名：ディオール ヴェルニ／321 ワイルド ベージュ、580 ショッキング ピンク、908 ボールド ブラック

価格：各4,620円

商品名：ディオールショウ スティロ ウォータープルーフ／121 パーリー ローズウッド、772 マット ベージュ、091 マット ブラック

価格：各4,510円

（フォルサ）