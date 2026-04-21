仕事の視野を広げるには読書が一番だ。書籍のハイライトを3000字で紹介するサービス「SERENDIP」から、プレジデントオンライン向けの特選記事を紹介しよう。今回取り上げるのは岡嶋裕史『子どものSNS禁止より、大人のX規制が必要な理由』（光文社新書）――。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mapo■イントロダクション「SNSによる炎上」が社会問題として取り沙汰されることが増えた。中には人命に