3月に各地で行われた卒業式。記念品とともに、卒業アルバム（以下、卒アル）が配布された人も多いはずだ。そんな卒アルだが、以前から“悪用”や“目的外使用”の問題が議論されてきた。掲載されている住所が名簿業者に売られるリスクも指摘される。そして、コロナ騒動以降、急激に深刻度が増しているのが、生成AIを使ったディープフェイクの製作だ。卒アルの顔写真を使って、いかがわしい画像を捏造してしまうのだ。それは悪