宇宙飛行士たちは何を食べているのか。3回の宇宙飛行を成功させた野口聡一さんは「今や宇宙食は300種類以上あり、食事は宇宙飛行士たちの楽しみの一つである。そのなかでも『日本食』は人気が高い」という――。※本稿は、野口聡一『宇宙でラーメンは食べられるか宇宙暮らしのロマンと現実』（幻冬舎新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／peepo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／peepo■宇宙で食べられ