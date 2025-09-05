【速報解説】日銀、政策金利を据え置き！不動産価格への影響は？住宅ローン戦略をプロが徹底解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
2025年8月、日本銀行は金融政策決定会合で、政策金利の現状維持を決定しました。住宅ローンの変動金利に直結するこの決定は、不動産の購入を検討している人々にとって大きな関心事です。
金利が上がらないことで、不動産価格は今後どう動くのか？そして、これから住宅ローンを組む人は何をすべきなのか？
らくだ不動産株式会社の取締役副社長COO、山本直彌さんと、同社の不動産エージェント、鈴木成禎さんが、最新の動向を基に、今後の市場と住宅ローン戦略を徹底解説します。
◾️金利据え置きで不動産市場は「強気」継続か
今回の金利据え置き決定により、多くの金融機関が提供する変動型住宅ローンの金利は、当面の間、低位で推移することが濃厚となりました。
「金利上昇による買い控え、という不動産価格の”ブレーキ役”が、一旦先送りになった形です。これから秋の不動産取引が活発になるシーズンを迎えるため、首都圏を中心とした価格の強気基調は継続する可能性が高いでしょう」と、山本さんは分析します。
では、次の金利上昇のタイミングはいつになるのでしょうか。
「銀行が金利を見直すのは主に4月と10月です。次の日銀の会合結果が出る頃には、10月の見直しタイミングを過ぎている可能性が高い。そのため、もし次に金利が上がるとすれば、早くとも来年（2026年）の4月以降になるのではないか、というのが現場としての見立てです」と鈴木さんは予測します。
◾️住宅ローン利用者必見！今すぐ確認したい「5年ルール」とは
将来的な金利上昇は避けられない、という見方が大勢を占める中、今、住宅ローンを組む上で非常に重要になるのが「5年ルール」の存在です。
「『5年ルール』とは、変動金利が上昇しても、月々の返済額は5年間変わらない、という大手銀行などが採用している仕組みです。金利が上がった分の負担は、返済額の内訳（元金と利息の割合）を調整することで吸収されます。これにより、金利が上がっても、すぐに家計が圧迫される事態を避けられるのです」（鈴木さん）
このルールは、ネット銀行など一部の金融機関では採用されていないケースもあります。将来の金利変動に備える上で、この「5年ルール」の有無は、金融機関を選ぶ際の極めて重要なチェックポイントと言えるでしょう。
◾️「変動」か「固定」か？プロが推奨する金利タイプの選び方
金利上昇局面で悩ましいのが「変動金利」と「固定金利」の選択です。専門家の見解はどうなのでしょうか。
「現状の金利差を考えると、多くの方には依然として『変動金利』をお勧めします。ただし、自己資金を多く入れられる方や、郊外の物件に長く住むことを前提とし、将来的な資産価値の変動よりも月々の返済額の”絶対的な安心”を優先したい方にとっては、『固定金利』も有力な選択肢です。どういうライフプランを描くかによって、最適な答えは異なります」（鈴木さん）
◾️最も重要なのは「返せる額」から逆算する資金計画
「金利が上がるかもしれないから」と不安に駆られて不動産探しを焦るのは得策ではありません。
「何よりも大切なのは、金利の動向に一喜一憂するのではなく、『自分たちが無理なく返せる金額はいくらか』を正確に把握することです。その返済額から借入額を算出し、予算を決めてから物件探しを始める。この順番を間違えないことが、後悔しない家探しの鉄則です」と、山本さんは強調します。
【まとめ】
今回の金利据え置きは、不動産購入検討者にとって、低金利の恩恵を受けられる期間が少なくとも半年以上は続く可能性が高い、というポジティブなニュースです。しかし、将来の金利上昇への備えは不可欠。「5年ルール」の確認や、自身の返済能力に基づいた冷静な資金計画が、これまで以上に重要になっています。
不動産市場や住宅ローンの複雑な動向を正確に読み解き、最適な判断を下すには、最新の情報と専門的な知見が欠かせません。らくだ不動産株式会社では、物件のご紹介だけでなく、お客様一人ひとりのライフプランに寄り添った資金計画の策定から、最適な金融機関選びまで、トータルでサポートしています。ご自身の状況に合わせた最善の策を知りたい方は、ぜひ一度ご相談ください。
金利が上がらないことで、不動産価格は今後どう動くのか？そして、これから住宅ローンを組む人は何をすべきなのか？
らくだ不動産株式会社の取締役副社長COO、山本直彌さんと、同社の不動産エージェント、鈴木成禎さんが、最新の動向を基に、今後の市場と住宅ローン戦略を徹底解説します。
◾️金利据え置きで不動産市場は「強気」継続か
今回の金利据え置き決定により、多くの金融機関が提供する変動型住宅ローンの金利は、当面の間、低位で推移することが濃厚となりました。
「金利上昇による買い控え、という不動産価格の”ブレーキ役”が、一旦先送りになった形です。これから秋の不動産取引が活発になるシーズンを迎えるため、首都圏を中心とした価格の強気基調は継続する可能性が高いでしょう」と、山本さんは分析します。
では、次の金利上昇のタイミングはいつになるのでしょうか。
「銀行が金利を見直すのは主に4月と10月です。次の日銀の会合結果が出る頃には、10月の見直しタイミングを過ぎている可能性が高い。そのため、もし次に金利が上がるとすれば、早くとも来年（2026年）の4月以降になるのではないか、というのが現場としての見立てです」と鈴木さんは予測します。
◾️住宅ローン利用者必見！今すぐ確認したい「5年ルール」とは
将来的な金利上昇は避けられない、という見方が大勢を占める中、今、住宅ローンを組む上で非常に重要になるのが「5年ルール」の存在です。
「『5年ルール』とは、変動金利が上昇しても、月々の返済額は5年間変わらない、という大手銀行などが採用している仕組みです。金利が上がった分の負担は、返済額の内訳（元金と利息の割合）を調整することで吸収されます。これにより、金利が上がっても、すぐに家計が圧迫される事態を避けられるのです」（鈴木さん）
このルールは、ネット銀行など一部の金融機関では採用されていないケースもあります。将来の金利変動に備える上で、この「5年ルール」の有無は、金融機関を選ぶ際の極めて重要なチェックポイントと言えるでしょう。
◾️「変動」か「固定」か？プロが推奨する金利タイプの選び方
金利上昇局面で悩ましいのが「変動金利」と「固定金利」の選択です。専門家の見解はどうなのでしょうか。
「現状の金利差を考えると、多くの方には依然として『変動金利』をお勧めします。ただし、自己資金を多く入れられる方や、郊外の物件に長く住むことを前提とし、将来的な資産価値の変動よりも月々の返済額の”絶対的な安心”を優先したい方にとっては、『固定金利』も有力な選択肢です。どういうライフプランを描くかによって、最適な答えは異なります」（鈴木さん）
◾️最も重要なのは「返せる額」から逆算する資金計画
「金利が上がるかもしれないから」と不安に駆られて不動産探しを焦るのは得策ではありません。
「何よりも大切なのは、金利の動向に一喜一憂するのではなく、『自分たちが無理なく返せる金額はいくらか』を正確に把握することです。その返済額から借入額を算出し、予算を決めてから物件探しを始める。この順番を間違えないことが、後悔しない家探しの鉄則です」と、山本さんは強調します。
【まとめ】
今回の金利据え置きは、不動産購入検討者にとって、低金利の恩恵を受けられる期間が少なくとも半年以上は続く可能性が高い、というポジティブなニュースです。しかし、将来の金利上昇への備えは不可欠。「5年ルール」の確認や、自身の返済能力に基づいた冷静な資金計画が、これまで以上に重要になっています。
不動産市場や住宅ローンの複雑な動向を正確に読み解き、最適な判断を下すには、最新の情報と専門的な知見が欠かせません。らくだ不動産株式会社では、物件のご紹介だけでなく、お客様一人ひとりのライフプランに寄り添った資金計画の策定から、最適な金融機関選びまで、トータルでサポートしています。ご自身の状況に合わせた最善の策を知りたい方は、ぜひ一度ご相談ください。
関連記事
【恵比寿・広尾】都内屈指の高級住宅街、その魅力と資産価値は？プロが注目マンションを徹底解説
【亀戸】下町情緒と再開発が交差する街の魅力は？プロが選ぶ注目マンション5選と不動産市況を解説
【売るべき？貸すべき？】不動産のプロが解説！後悔しないために決める前に確認したいこと3選
チャンネル情報
「家を売るべきか」「家を買うべきか」ここから相談ができるのがらくだ不動産！らくだ不動産：https://www.rakuda-f.com/お問い合わせ：https://x.gd/pEX2l