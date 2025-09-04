¥Ö¥ê¥Ã¥È¥Ý¥Ã¥×ºÆÍè¤ÎÍ½´¶!?¡¡¥ª¥¢¥·¥¹¡¢ºÆ·ëÀ®¥Ä¥¢¡¼¤ÇÁ´ÊÆ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë
¡¡¥ª¥¢¥·¥¹¤¬ºÆ·ëÀ®¥Ä¥¢¡¼¡Øoasis live '25¡Ù¤ÇÁ´ÊÆ¤ËËÜ³ÊÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£8·î28Æü¤Î¥·¥«¥´¡¦¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¸ø±é¡¢8·î31Æü¤ª¤è¤Ó9·î1Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¡¦¥á¥Ã¥È¥é¥¤¥Õ¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î2¸ø±é¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£3Æü´Ö¤ÇÌó20Ëü¿Í°Ê¾å¤òÆ°°÷¤·¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤â°ìÀÆ¤Ë¤½¤ÎÉü³è¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÛÇ®µ¤ÅÁ¤ï¤ë¥ª¥¢¥·¥¹ºÆ·ëÀ®¥Ä¥¢¡¼¡¢¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ
¡¡¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó»ï¤Ï¡Ö¤³¤ÎÃÏ¤Ç¤Î17Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¸ø±é¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥ª¥¢¥·¥¹¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤òÀ¬Éþ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼»ï¤Ï¡Öº²¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É»ï¤Ï¡Öº£²ó¤Î¾¡¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¥·¥«¥´¡¦¥µ¥ó¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥È¥Ý¥Ã¥×ºÆÍè¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢USA¥È¥¥¥Ç¥¤¤Ï¡Ö²ñ¾ì¤ÎÃ¯¤â¤¬¡ÈÂç¿ÆÍ§¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÂÎ´¶¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥é¥¶¥Õ¥©¡¼¥É¸ø±é½éÆü¡¢¥ê¥¢¥à¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤Ï¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£ºÇ¹â¤ËÈþ¤·¤¤¤¼¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖDon't Look Back in Anger¡×±éÁÕÁ°¤Ë¤Ï¥Î¥¨¥ë¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤¬¡Ö½é¤á¤Æ²¶¤¿¤Á¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤ë¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¤¢¤È¡¢¡Ö¡È¤³¤Î¶Ê¤ò6¡Á7Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤Êµ¤Ê¬¤À¤í¤¦¡©¡É¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£¤«¤é¤½¤Î´¶³Ð¤òÂÎ¸³¤·¤è¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎºÇ¸å¡¢¥ê¥¢¥à¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤òºÆ¤Ó¡¢¤³¤ó¤ÊÈþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÉ½ÉñÂæ¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤¹¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤â¸µµ¤¤Ç¡¢°ÂÁ´¤Ë¡¢¤¯¤ì¤°¤ì¤â¥Ð¥«¤É¤â¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æµ¢¤ì¤è¡×¤È´ÑµÒ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼¤Ï¤³¤Î¤¢¤È¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥í¡¼¥º¥Ü¥¦¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ½ªÃÏ¤È¤Ê¤ë¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£¡¦GNP¥»¥°¥í¥¹¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡¤¤ç¤¦9·î4Æü¤Ë¤Ï¡¢8·î16Æü¤Î¥À¥Ö¥ê¥ó¸ø±é¤«¤é¡ÖWonderwall (Live from Dublin, 16 August ¡Ç25)¡×¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»¤¬¿·¤¿¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖSlide Away (Live from Cardiff, 4 July ¡Ç25)¡×¡ÖCigarettes & Alcohol (Live from Manchester, 11 July ¡Ç25)¡×¡ÖLittle by Little (Live from London, 2 August ¡Ç25)¡×¡ÖBring It On Down (Live from Edinburgh, 9 August ¡Ç25)¡×¤ËÂ³¤¯¡¢ºÆ·ëÀ®¥Ä¥¢¡¼¤«¤é¤Î5¶ÊÌÜ¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥ê¥¢ÀäÄº´ü¤Ç¤¢¤ë1996Ç¯8·î11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Í¥Ö¥ï¡¼¥¹¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Î25Ëü¿Í¥é¥¤¥Ö¤ÎÂè2Ìë¤¬¡¢·à¾ìÍÑ4K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¡Ø¥Í¥Ö¥ï¡¼¥¹1996¡§DAY2 Sunday 11th August¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢9·î12Æü¤è¤êTOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¤Û¤«Á´¹ñ¤Ç·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Í½¹ðÊÔ¤âYouTube¤Ç¸ø³«Ãæ¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë10·î3Æü¤Ë¤Ï¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥°¥í¡¼¥ê¡¼¡Ê¸¶Âê¡§(What¡Çs The Story) Morning Glory?¡Ë¡Ù¤Î30¼þÇ¯µÇ°¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢5¶Ê¤Î¿·Ï¿¥¢¥ó¥×¥é¥°¥É¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖAcquiesce (Unplugged)¡×¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÍ£°ì¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ØOasis Live ¡Æ25 JAPAN Official Online Store¡Ù¤Ç¤ÏUKËÜ¹ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ëT¥·¥ã¥Ä¤¬ÈÎÇäÃæ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1994Ç¯¤Ë¥ª¥¢¥·¥¹½éÍèÆü¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½ÂÃ«¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í¤¬¤¢¤ë¡ÈÀ»ÃÏ¡É½ÂÃ«¤ÎMIYASHITA PARK¤Ë¤Æ¡¢ÍèÆüµÇ°¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
