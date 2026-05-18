声優・俳優の内田莉紗（37）が18日、自身のXを通じ、第1子出産を公表した。夫の中村翼（26）もSNSで明らかにした。【画像】達筆な字！結婚報告した内田莉紗＆中村翼の直筆コメント中村は「お世話になっている皆様へ」と書面を掲載し「私事ではございますが、先日、第一子を出産いたしました。おかげさまで、母子ともに健やかに過ごしております」と報告。「妊娠中は、多くの方々より温かいご配慮とご支援を賜りました。この