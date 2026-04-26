「筋肉が全てを解決する」と聞けば、さすがに言い過ぎではないかと思う人も多いだろう。仕事のプレッシャーや人間関係、将来への不安――人生の悩みはそんなに単純ではないはずだ。では、なぜそこまで言い切れるのか。医師で老年医学・栄養科学の専門家であるガブリエル・ライオン氏が書き、世界20か国以上で続々刊行されている『筋肉が全て━━健康・不老・メンタル、人生のすべてが変わる唯一の方法』からヒントを紹介しよう。（