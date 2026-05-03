井上と中谷の頂上決戦は、ハイレベルな技術戦となった(C)産経新聞社5月2日、ボクシングの世界スーパーバンタム級統一王者の井上尚弥（大橋）が、4団体のベルトを懸けて、世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦。3-0の判定勝ちを収めた。この試合を識者はどう見たのか。ロンドン五輪ボクシング・フライ級日本代表であり、井上が「第二の師匠」として慕う、須佐勝明氏が頂上決戦を読み解く。【画像】世界興奮！井上尚弥vs中谷