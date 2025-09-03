1位は糖度17.75度を計測の渡辺さんの渥美の陽光-HIKARI-！トドクヨ「メロンの糖度ランキング」
トドクヨは、2025年にトドクヨ内で販売したメロンの糖度ランキングを発表しました。
トドクヨは、2025年にトドクヨ内で販売したメロンの糖度ランキングを発表！
それぞれのメロンを1つ1つ実際にメロンの味や糖度を徹底的に検証し、品種の特徴を交えたランキングページも公開しました。
【1位：糖度17.75度を計測】渡辺さんの渥美の陽光-HIKARI-(愛知県)
渡辺さんの渥美の陽光-HIKARI-
―― 渡辺さんの渥美の陽光-HIKARI-の特徴 ――
予約開始時期 ：5月〜
配送開始・販売期間：7月中旬(配送開始)〜
産地・生産者 ：愛知県(渡辺農園)
―― トドクヨの評価 ――
糖度 ：17.75度
甘味 ：★★★★★(甘みが強い)
香り ：★★★★☆(芳醇で強い)
濃厚さ ：★★★★★(濃厚)
みずみずしさ：★★★★☆(果汁たっぷり)
【2位：糖度16.35度を計測】長洲さんのアンデスメロン(茨城県)
長洲さんのアンデスメロン
―― 長洲さんのアンデスメロン(茨城県)の特徴 ――
予約開始時期 ：4月上旬〜
配送開始・販売期間：4月下旬(配送開始)〜6月頃
産地・生産者 ：茨城県(長洲農園)
果肉の色 ：青肉
―― トドクヨの評価 ――
糖度 ：16.35度(実際に計測検証しました)
甘味 ：★★★★★
香り ：★★★★☆(芳醇で強い)
濃厚さ ：★★★★☆(濃厚)
みずみずしさ：★★★★★(果汁たっぷり)
【3位：糖度13.15度を計測】長洲さんのアールスメロン(茨城県)
長洲さんのアールスメロン
―― 長洲さんのアールスメロン(茨城県)の特徴 ――
予約開始時期 ：7月頃〜
配送開始・販売期間：8月中旬〜(配送開始)
産地・生産者 ：茨城県(長洲農園)
果肉の色 ：青肉
―― トドクヨの評価 ――
糖度 ：13.15度(実際に計測検証しました)
甘味 ：★★★★☆
香り ：★★★★★(芳醇で強い)
濃厚さ ：★★★★★(濃厚)
みずみずしさ：★★★★★(果汁たっぷり)
■メロンの品種別特徴表
メロンの品種別特徴表1
メロンの品種別特徴表2
メロンの品種別特徴表3
メロンの品種別特徴表4
引用元：https://todoku-yo.net/blogs/melon/melon-ranking
