女子プロレスラー神取忍が名場面を再現

まさかのパロディ化に、格闘技ファンの笑いが止まらない。女子プロレスラーの神取忍が出演した、日清食品「カップヌードル 魚豚（ぎょとん）」のWeb CMが大反響となっている。かつての“大事件”を再現。ネット上では「よく許可だしたなw」「最高のセンス」などと実現した内容に驚く声が続出した。

当時と同じように、怒り心頭だ。

神取はCMで、公開計量のワンシーンを演じた。架空の対戦相手「クセウマスク」がカップヌードル魚豚を食べながら登場。まさかの12.7キロという大幅オーバーを犯した。

神取は「ふざけんなこの野郎！」「ルールはどうなってんだ」と激怒。納得できず、会場から立ち去ってしまう一幕が流れた。

既視感のあるこの光景は、2017年に行われた「RIZIN.8」のギャビ・ガルシア戦前の公開計量をパロディ化したもの。ガルシアが12.7キロの体重超過を犯し、神取が大激怒した前代未聞の“大事件”。これがまさかのCMとなった。

日清カップヌードルの公式Xで再現されたWeb CMは、2日までに表示1300万件を超える大反響に。「めっちゃ笑った」「バカすぎて大好き」「最高のセンスしてるわ」「あれをパロディにするのか」といった声や、8年前の名場面再現が実現し「神取忍よく許可だしたなw」との指摘も寄せられていた。



