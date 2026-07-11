RIZIN
『RIZIN』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月3日
2026年7月31日
2026年7月21日
2026年7月20日
-
榊原CEOがシェイドゥラエフ戦の舞台裏と朝倉・平本再戦の可能性を語る
榊原信行CEOがシェイドゥラエフvsマッキーの舞台裏や交渉経緯を明かした
オリコンニュース
-
超RIZIN.5で朝倉未来vs青木真也、平本蓮vsダウトベックら全8試合が決定
朝倉未来vs青木真也、シェイドゥラエフvsAJ・マッキーなど全8試合が決定
オリコンニュース
-
「超RIZIN.5」の対戦カード発表 朝倉未来vs青木真也が電撃決定
朝倉未来vs青木真也など注目カードが電撃発表され話題を呼んでいる
スポニチアネックス
-
超RIZIN5で朝倉未来が253日ぶり復帰、青木真也と対戦「盛り上がるカード」
朝倉は昨年大みそかに眼窩底骨折の重傷を負い救急搬送されていた
スポニチアネックス
2026年7月16日
-
イ・ジェフンが篠塚辰樹の2度目欠場に怒り、パーティ三昧と痛烈批判
篠塚辰樹が2度のキャンセルをしたことに「パーティ三昧で逃げた」と痛烈に挑発
オリコンニュース
-
新王者・神龍誠が父へ感謝の手紙、武藤敬司から必殺技を直伝される
プロレス好きの父・誠司さんを武藤敬司と丸藤正道にサプライズで引き合わせた
オリコンニュース
2026年7月15日
-
神龍誠がノア道場を訪問、丸藤の水平チョップをおねだりして悶絶
武藤敬司と丸藤正道から必殺技を直伝され、水平チョップを体験したという
ABEMA TIMES
-
ヒロヤの母がメディア初登場、減量を支える家族の思いを語る
16歳で少年院入りした過去を告白し、祖母・母ら家族もメディア初登場という
オリコンニュース