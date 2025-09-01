バンダイ ライフスタイル事業部は、ガンダムの世界観を取り入れたアパレルショップ「STRICT−G」において、12月20日から、「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」とジュエリーブランド「THE KISS」とのコラボ商品を発売する。シルバーリング5種を展開する。また、店頭販売に先駆け、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では、8月28日から予約販売を開始した。また、THE KISSが運営する通販サイト「FanFunMARKETでも同時に予約販売を行っている。

シンプルでスタイリッシュなペアアイテムを取り揃えるジュエリーブランド「THE KISS」と「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」のコラボシルバーリング商品が登場する。

STRICT−G×THE KISS「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」シルバーリングは、STRICT−G×THE KISSのコラボアイテム。「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」のアマテ・ユズリハ（マチュ）、ニャアン、シュウジ・イトウ、シャリア・ブルとシャア・アズナブルをイメージしたシルバーリングとなっている。それぞれにクラゲ、ネコ、コンチ、中佐の胸章とヘルメットをモチーフに取り込んだゆるやかなV字ラインのデザインにイメージカラーストーンを2石セットした。

［小売価格］1万3200円（税込）（送料・手数料別途）

［予約販売日］8月28日（木）

