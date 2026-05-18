声優で女優の内田莉紗（37）と俳優で歌手の中村翼（26）が18日、それぞれのXを更新し、第1子が誕生したことを発表した。2人は昨年12月31日に結婚したことを発表していた。内田は「お世話になっている皆様へ」とつづり、文書を投稿。「私事ではございますが、先日、第一子を出産いたしました。おかげさまで、母子ともに健やかに過ごしております」と第1子出産を発表した。「妊娠中は、多くの方々より温かいご配慮とご支援を賜