¡Ö£¸ºÐ¤ËÈ¯¾ð¤¹¤ë49ºÐ¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â°Û¾ï¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ïµ´ÃÜ¤¬¤¤¤ë¡×¥¢¥¤¥É¥ë¤¬»ä¸«
»ö¸Î¤ÇÀÔ¿ñ¤òÂ»½ý¤·¤Æ¼Ö¤¤¤¹¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×²¾ÌÌ½÷»Ò¤ÎÃö¼í¤È¤â¤«¡Ê33¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£8ºÐ½÷»ù¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ï¤¤¤»¤Ä»ö°Æ¤Ç49ºÐÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ï27Æü¡¢ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¤ÎÌµ¿¦ÃË¡Ê49¡Ë¤ò¤ï¤¤¤»¤ÄÌÜÅªÌÌ²ñÍ×µá¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£ÃË¤ÏSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿°¦ÃÎ¸©¤Ëµï½»¤¹¤ë8ºÐ½÷»ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¤Ê¤¤¤·¤ç¤Ç²ñ¤¤¤¿¤¤¤è¡×¤Ê¤É¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢µñÈÝ¤µ¤ì¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÌÌ²ñ¤òÍ×µá¤·¤¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãö¼í¤Ï¤³¤Î·ï¤òÊó¤¸¤ë°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ»ö¤òÅºÉÕ¡£¡Ö¡Ø¤ï¤¤¤»¤ÄÌÜÅªÌÌ²ñÍ×µáÍÆµ¿¡Ù¤Ã¤Æ¥ï¡¼¥É½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£8ºÐ¤ËÈ¯¾ð¤¹¤ë49ºÐ¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â°Û¾ï¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ïµ´ÃÜ¤¬¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö°Û¾ï¤À¤ï¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊË¡Î§¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤é¤Ê¤¢¤«¤óÄø¼ÂÎã¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ëµ¤»ý¤Á°¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤Ëµ´ÃÜ¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£