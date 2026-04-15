「仮面女子」メンバーで車椅子アイドルの猪狩ともかさん2026年4月14日にXで、元刑事の小川泰平さんと佐藤誠さんによる京都府南丹市の小6男児行方不明事件をめぐる配信の中での発言に、怒りをあらわにした。「『同接最高数おめでとうございます』じゃないんですよ」小川さんは13日、佐藤氏を招き、「【緊急】京都小6男児 行方不明事件 元警視庁捜査一課 佐藤誠氏と考察！ご遺体 発見...【小川泰平の事件考察室】# 2616」と題したYou