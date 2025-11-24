アイドルグループ、仮面女子の猪狩ともかが２４日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。尿を使った悪質な迷惑行為に言及した。千葉県中央署は２１日、自称会社員の２６歳の男を偽計業務妨害の疑いで逮捕した。男は５月２４日、千葉市中央区のコンビニ店で、自らの尿を入れたお茶のペットボトル１本を冷蔵棚に並べた。同月２６日に商品を購入した客が飲もうとしたところ臭いなどに違和感を感じて発覚した。男はいたずら程度の考