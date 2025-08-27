待ちに待ったその瞬間が訪れるかもしれない。楽天で119勝、ヤンキースで78勝、そして今季からプレーする巨人で2勝。プロ入り19年目を迎えた36歳の田中将大が日米通算200勝に王手をかけた。

金字塔まであと1勝に迫った田中は、28日に敵地マツダスタジアムで行われる広島戦に先発予定。昨季わずか1試合の登板に終わり、“もう終わった”と思われたレジェンドはあっさりと名球会入りを決めるのか。田中将が春先の不振からV字回復を遂げた要因を探ってみた。

【八木遊/スポーツライター】

＊＊＊

【写真】田中将大が200勝を捧げたい“年上妻” 41歳とは思えない美貌がまぶしい

24歳で通算99勝に到達

田中将が今季2勝目、通算199勝目を挙げたのは今月21日のヤクルト戦。2回までに6点の援護をもらうと、失点をオスナのソロ本塁打だけにとどめ5回を投げ切った。6回以降は4人の投手が1イニングずつを投げ、7−1で巨人が快勝。田中将は4月3日以来、4か月半ぶりの白星を手中に収め、日米通算200勝へあと1勝とした。

200勝まであと一勝！田中将大投手

田中将が200勝に到達するのにこれほど時間がかかるとは誰が想像しただろうか。2007年に高卒1年目でいきなり11勝をマークすると、3年目に15勝、5年目には19勝を挙げ最多勝利投手にも輝いた。

極めつけは7年目の2013年。楽天不動のエースとして、開幕から24連勝を記録し、創設9年目のチームを初優勝に導いた。その時点で通算勝利数は「99」。田中はまだ24歳の“若手”だった。

翌年から活躍の舞台をニューヨークに移した田中は、右肘のケガに悩まされながらもヤンキースでの7年間で合計78勝をマーク。31歳のシーズンを終えて、日米通算勝利数を「177」とした。

年齢的にもあと2シーズン、遅くても3シーズンあれば通算200勝に手が届くと思われたが、楽天に復帰後の2021年以降はなかなか白星がつかなかった。年間を通じてローテーションを守った復帰1年目は、23試合に登板し、パ・リーグ5位の防御率3.01をマーク。ところが打線の援護に恵まれず、4勝止まりに終わった。

その後は翌22年に9勝、23年に7勝と着実に白星を重ねたが、24年は前年の秋に受けた右肘のクリーニング手術の影響もあってか、二軍で調整する日々が続いた。結局、9月下旬に1試合に登板しただけで、プロ入り初のシーズン未勝利。オフには楽天の再契約オファーを拒否し、田中将は巨人での再出発を選んだ。

再昇格後の防御率は1.15

そして迎えた新天地での1年目。オープン戦で防御率1.50と結果を残し、開幕ローテーション入りを果たすと、移籍初登板の中日戦（4月3日）で5回1失点の好投を見せ、幸先よく通算198勝目をつかみ取った。

ところが、その後は間隔を空けて臨んだDeNA戦（4月17日）、広島戦（5月1日）で連続ノックアウト。2試合合計9失点の滅多打ちを食らった。

その後は、二軍で打ち込まれる試合も多かったが、徐々に調子を取り戻し、8月上旬についに一軍再昇格。ここまで3試合すべてで5回を投げ切るなど、安定した投球を披露している。

防御率は春先の3試合で9.00だったが、復帰後の3試合は防御率1.15とV字回復に成功。防御率以外にも奪三振率が3.60から6.89へ、与四球率は6.30から2.87へ制球力も改善している。もちろん全盛期の頃の姿とは言えないが、数年前の楽天時代の感覚を取り戻しつつある。

高橋尚成氏も田中将のストレートを絶賛

特に前回のヤクルト戦（8月21日）は、試合後に「全体的に直球の状態が良かったので、ストレートで押していくことができた」と本人がコメントしたように、ストレートに確かな自信を感じた様子。ストレートの球速自体は春先と変わらないが、数字以上に打者の手元で伸びている印象がある。

巨人OBで元メジャーリーガーの高橋尚成氏も自身のYouTubeチャンネル『高橋尚成のHISAちゃん』で、田中のコーナーを突く丁寧な投球を褒めたたえつつ、「春先よりストレートの球の質がすごく良くなっている」と絶賛。高橋氏と同様の感想を述べた評論家も少なくなかった。

奇しくもそれを証明しているのが、復帰後3試合における伝家の宝刀スプリットだ。田中将は春先の3試合において、スプリットでほとんど空振りを奪えていなかった。実際にその3試合で相手打者がスイングした24球のうち空振りは3回だけ。空振り率にして、わずか13％だった。

ところが、再昇格後の直近3試合はこれが大きく上昇。35回のスイングで10回の空振りを奪っている。空振り率は29％なので、春先の2倍以上に増えている。

ではいかにして田中将はスプリットの改善に成功したのか。そのヒントが桑田真澄二軍監督の発言から読み取れる。

スポーツ報知によると、7月2日のイースタン・ヤクルト戦に登板した田中将の投球について、桑田二軍監督は「スプリット以外のボールは良かったなという評価をしています」とコメント。「もう一個半ぐらいボールがパッと落ちれば、ゴロとか空振りが取れると思う」と指摘していた。

その4週間後、田中将は同月30日のイースタン・ヤクルト戦に再び先発。一軍に再昇格前の最後の登板となったこの試合で、5回1失点の好投を見せた。

日刊スポーツによると、桑田二軍監督は試合後、「時々伸びる感じのようなスプリットがあるから、（課題は）スプリットだけじゃないかな。あれが思うように落ちたらもっと簡単に（空振りを）とれると思う。そこだけじゃないですかね」と田中将の課題が解消しきれていないことに言及しつつも、改善点が1つの球種に絞れていることは明らかだった。

結果的に二軍での調整中に桑田二軍監督と二人三脚でスプリットの改善に取り込み、その成果が一軍で出始めたといえるのではないか。田中将にとってストレートとスプリットのコンビネーションはまさに生命線。それが大きく改善しているとなれば、一時は雲行きが怪しかった200勝の達成どころか、先発ローテーションを担う戦力としても重要な役割を期待できるかもしれない。

広島・小園との対決がカギ

田中将は28日の広島戦に先発予定だが、5月1日の対戦時には、スプリットで空振りを1つも奪えず、3イニングで8安打3失点を許した。ただ、今の広島打線を見ると、田中将には追い風が吹いているといえそう。今季の田中将は右打者を被打率.218に抑え込んでいる一方で、左打者には同.404とやや苦戦している。

対峙する広島打線は、ファビアン、モンテロ、末包昇大など一発のある打者は右打ちが多い。小園海斗や坂倉将吾といった巧打の左打者もいるが、坂倉は7月以降の打率が1割台と低迷中。目下セ・リーグ首位打者の小園をしっかり抑えることができれば、200勝が一気に近づくはずだ。

巨人にとって悩ましいのは、現在ロード12連戦中で、本拠地・東京ドームでの試合が9月9日までないこと。本拠地での200勝達成がチームにとっても理想のシナリオとなるが、今の田中将の状態なら一発回答で200勝を達成する可能性は十分あるだろう。

わずか7シーズン、25歳の誕生日を前に通算99勝に到達した田中将。199勝目は、それから10年以上の月日を要したが、次の1勝をあっさりと手にすることができるだろうか。

八木遊（やぎ・ゆう） スポーツライター

1976年生まれ。米国で大学院を修了後、某スポーツデータ会社に就職。プロ野球、MLB、NFLなどの業務に携わる。現在は、MLBを中心とした野球記事、および競馬記事を執筆中。

デイリー新潮編集部