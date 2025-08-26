敵地パドレス戦

米大リーグ・ドジャースは24日（日本時間25日）の敵地パドレス戦に8-2で勝利。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手は9回に45号ソロを放った。生還後、客席から野次を飛ばしていたパドレスファンとまさかのハイタッチ。見事な“仕返し”が話題となったが、実は試合後にも交流が続いていた。当該のファンが米専門メディアに出演し、裏側を明かしている。

5点リードの9回1死、大谷は松井裕樹が投じた高めの速球を右翼席へ。打球速度108.9マイル（約175キロ）、飛距離409フィート（約124.7メートル）の45号ソロだった。生還後、大谷はベンチ付近にいたパドレスファンとまさかのハイタッチ。これにはデーブ・ロバーツ監督、テオスカー・ヘルナンデス外野手らも笑顔を浮かべていた。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」は野次を飛ばしていたサンディエゴ出身のビリー・ジーンさんにオンラインインタビューを敢行。およそ2万ドル（約295万円）のボックス席で義兄弟や友人らと一緒に観戦していたという。ジーンさん自身は野球ファンではないものの、大谷がこの3連戦で不調だったと聞き、「次の打者は10の0だぞ！ 大丈夫だ！」などと叫んでいたそうだ。

ジーンさんはハイタッチの瞬間を振り返った後、「彼がなぜGOAT（史上最高の選手）なのか分かったよ」と称賛。「試合後にカメラが映していないところでも、彼はまだ終わっていなかったんだ。みんなで並んでハイタッチなどをした後、彼はまた俺のところに戻ってきたんだ！」と大谷が笑顔で再びハイタッチを求めてきたと明かし、「その後、キスを飛ばして去っていったんだ」と大笑いした。

大谷のまさかの行動に、司会のダグ・マケイン記者も「オーマイガー！」と驚き。ジーンさんは「なんて失礼な行動だ！ 大好きだよ！ とても面白かった。尊敬するよ。俺でも同じことをしていただろうね」と笑い、虜になっていたようだ。マケイン記者から大谷へ一言を求められると「リスペクト」と返していた。



（THE ANSWER編集部）