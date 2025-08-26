「踏ん張れ石破！ 辞めるな辞めるな石破！」

【画像】石破辞めるなデモ」主催者の平山さん29歳

8月1日午後7時、東京・永田町の自民党本部前。参院選の敗北を受けて退陣論の吹き荒れる石破茂首相（68）を激励しようと、ペンライトやプラカードを持った人々が「石破辞めるなデモ」に集まった。この日のデモを呼びかけたのは、29歳の男性。なぜ今、石破首相を応援するのか。約2時間にわたり取材に応じた。



8月1日のデモの様子（写真家・さくら氏提供）

「石破辞めるなデモ」は参院選投開票日直後の7月25日に初めて開かれ、これまで8月1日、8日の計3回、自民党本部前や首相官邸前で行われた。

このうち8月1日のデモでは、石破首相がファンと公言しているキャンディーズの「春一番」の合いの手に合わせて参加者が「石破〜！」と叫ぶ一幕も。警察官と揉み合いになることもなく、約1時間のデモは幕を閉じた。政権の続投を求めるデモは異例で、新聞やテレビでも盛んに報じられた。

主催者が語る“石破辞めるなデモ”の裏側

この日のデモを主催したのが、平山貴盛氏（29）。X（旧ツイッター）でデモ開催を呼びかけ、約600人を集めた。

平山氏が語る。

「今回のデモは『激励』を念頭に、社会運動に馴染みのない人たちにも参加しやすいように気を配りました。たとえばシュプレヒコールの文言も『負けるな』『頑張れ』など応援に徹し、特定の政治家や政党の罵倒はせず、対立を煽らないよう呼びかけています。キャンディーズの曲を流したのも、社会運動に抵抗がある人でもとっつきやすくなるかな、というアイデアです」

一部では、参加者が野党支持者ばかりと指摘された。しかし平山氏はこう反論する。

「私が話した参加者の中には『支持政党は自民だが、旧安倍派が嫌いで石破首相を応援している』という方もいました。あくまで私の肌感覚ですが、参加者の半数程度は自民党支持者という印象です。

そもそも、今回のデモは自民党を応援するというよりも、参政党のような排外主義的なポピュリズム政党が参院選で伸長したことに危機感を持ち、その防波堤として石破政権に期待する側面が大きい。逆にいうと、このタイミングで石破氏が退陣することは、極右排外主義に勝利を与えてしまうという問題意識を持っています」（同前）

平山氏によると、デモ参加者の男女比は4：6で女性がやや多め。20〜60代が参加し、ボリュームゾーンは30〜40代だ。ただ平山氏によれば、「私もそうですが、参加者が石破首相の政策の全てを支持しているわけではない」という。

「現在、一部のポピュリズム政党が勢力を伸ばしている背景には、安倍晋三元首相の影響があると考えています。彼らが主張する愛国主義的なテーゼや財務省の過剰な敵視、積極財政などは、いずれも“安倍政治”が内包していたもの。それらが先鋭化していき、一部では排外的な思想にも結びついている。一方、石破氏は安倍政権下で、冷飯を食わされながらも党内野党として毅然と意見してきました。旧安倍派を含む安倍政治の残滓が石破退陣を望む一方で、そういった勢力への対立軸として、石破氏が支持されているのではないでしょうか」（同前）

「父は統一教会の信者でした」

では、そう語る平山氏自身は、どのような人物なのか。

福岡市出身で防衛大学校を卒業し、現在は都内で障害者などの在宅介助の仕事をしている。

「父親は韓国人で、後に日本に帰化しました。父親は反共主義という政治的動機から、統一教会（現世界平和統一家庭連合）の信者でした」（同前）

反共主義だった父の影響もあり、高校生まではいわゆる“ネトウヨ”だったという。

「渡部昇一や山本七平などの評論を読んで影響を受けたガチガチの『親米保守』でしたし、中国人に対する排外的な思想も持っていました」（同前）

家庭の経済的な事情で、防大に進学。軍事力によってではなく、自由と民主主義に基づく社会を維持して国際秩序に貢献するのが日本の役割であるという大学での教育に影響を受け、「思想的にリベラルな方向へ揺り戻された」（同前）という。

「外国人の血が入っていると出世が制限される」と…

幹部自衛官や防大の研究者になる道も考えたが、ある指導教官からの一言が、その道を放棄するきっかけになった。

「自分のルーツについて話したら、『外国人の血が入っていると出世が制限される』と。その教官はよかれと思い、こっそり教えてくれたのでしょうが、そんな理由でキャリアの選択肢が狭まるのは納得ができなかった」（同前）

防大4年時に演出家の鈴木忠志氏（86）にスカウトされたのをきっかけに、卒業後は舞台俳優の道へ。その後もさまざまな職を経験したが、本格的に社会運動に取り組み始めたのは昨年3月のことだった。防衛省がイスラエル製の攻撃型ドローンの輸入を検討していることが発覚すると、「ジェノサイドに抗する防衛大学校卒業生の会」を結成し、署名を呼びかけた。

「多くのパレスチナ人が虐殺されている中、政府の行為は虐殺への加担だと感じました。『国際秩序の維持』を教わった防大の卒業生として、看過できるものではなかったんです。

私は任官しませんでしたが、指導教官などからは『（任官しなくても）安全保障の専門教育を受けた人間として、友達や会社の同僚との会話などを通じて、国民のリテラシーを高めることも重要な役割』だと教わりました。税金で軍事や安全保障を専門的に学んだ人間の責任として、声を上げなければ意味がないと思いました」（同前）

石破首相へのメッセージは？

参院選の選挙期間中には、参政党の街頭演説で反論のプラカードを掲げる抗議活動にも参加した平山氏。今後の「石破辞めるなデモ」の展望について、どう考えているのか。

「これまで3回、毎週金曜日に実施していましたが、政権支持率も回復し、すぐに退陣という流れではなくなった。デモにも一定の効果があったと捉え、4回目の金曜日にあたる8月15日には開きませんでした。今後は状況を見て判断しますが、前述の通り、極右排外主義に勝利を与えないという考えのもと、必要だと判断すれば開催したいと考えています」（同前）

取材の終盤、「石破首相へのメッセージはありますか？」と聞くと、少し考えてからこう答えた。

「政権が苦境にあってなお、なぜこれだけの人が支持し、行動に移しているのか。その意味をしっかりと理解してほしい」

首相はこの声をどのように受け止めるのか。

