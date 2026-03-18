高市早苗首相がSNSで発信した「米粉のたい焼き」に関するPRコメントが、ネット上で激しい批判を浴びている。主食であるコメの価格高騰が止まらないなか、「庶民感覚とかけ離れている」と捉えられたようだ。【写真】右手首を押さえて苦悶の表情を浮かべる高市首相、拡散された“証拠動画”米粉の需要拡大を指示した高市首相事の発端は3月17日の投稿だった。高市首相は、鈴木憲和農林水産相から届いた「米粉100％」のたい焼きを