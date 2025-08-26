¡Ö¤³¤³¤Ç¾¦Çä¤·¤¿¤éÅ¹¤ò¤Ö¤Á²õ¤¹¡×ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ë½ÎÏÃÄ°÷¤é¤¬¥Ù¥Ó¡¼¥«¥¹¥Æ¥é²°¤ò¼¹Ù¹¤Ë×ø³å¤·¤¿¡ÖÍýÍ³¡×
¥Ù¥Ó¡¼¥«¥¹¥Æ¥é¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤ò¶¼Ç÷
¡ÖÃ¯¤Îµö²Ä¤Ç¤³¤³¤Ç¾¦Çä¤·¤Æ¤ë¤Î¡×
¡ÖÌÀÆü¤â¤³¤³¤Ç¾¦Çä¤ò¤·¤Æ¤¿¤éÅ¹¤ò¤Ö¤Á²õ¤¹¤«¤é¡×
¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Ç¥Ù¥Ó¡¼¥«¥¹¥Æ¥é¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤ò¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç×ø³å¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ë½ÎÏÃÄ´´Éô¤ÎÃË¤é¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö·Ù»ëÄ£À¾¿·°æ½ð¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ØÄêË½ÎÏÃÄ¶ËÅì²ñ»±²¼ÁÈ¿¥ÂåÉ½¤ÎÉþÉô½ãÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê47¡Ë¤éÃË£³¿Í¤Ç¤¹¡£ÉþÉôÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ïº£Ç¯£±·î£²Æü¤ËÂÎ©¶è¡¦À¾¿·°æÂç»Õ¶á¤¯¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¥Ù¥Ó¡¼¥«¥¹¥Æ¥é¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿50Âå¤ÎÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÏÀ¾¿·°æ¤Ç¥Ù¥Ó¡¼¥«¥¹¥Æ¥é¤Ï£±Å¹ÊÞ¤·¤«Ç§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¶¼¤·¡¢Ë½ÎÏ¹Ô°ÙÅù½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê½¸ÃÄÅª¶¼Ç÷¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢£³¿Í¤Ï¡Ø³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤ÉÃí°Õ¤ò¤·¤¿¤À¤±¡Ù¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
£¸·î20Æü¤ËËÜ½ê½ð¤«¤éÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿ÉþÉôÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢È±·¿¤â¥Ò¥²¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤ÈÀ°¤¨¤¿»Ñ¤ÇÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£Æü¤Ë¾Æ¤±ÌÜ¤Ä¤¤Ï±Ô¤¯¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¤Ê¶¯ÌÌ¡£¤À¤¬»þÀÞÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¶¼¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤¬ÍâÆü¤Ë¤â¥Ù¥Ó¡¼¥«¥¹¥Æ¥é¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¾Ã²Ð´ï¤ò¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼Æâ¤ËÊ®¼Í¤µ¤ì¤ëÈï³²¤âµ¯¤¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»¡¤Ç¤ÏÉþÉôÍÆµ¿¼Ô¤Î´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¢¤ëË½ÎÏÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ï»ö·ï¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤ß¤ë¡£
¡Öº£²ó¤Î·ï¤Ï¡¢¤ß¤«¤¸¤áÎÁ¤òÈï³²¼Ô¤ÎÃËÀ¤¬Ê§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢·ù¤¬¤é¤»¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¤ß¤«¤¸¤áÎÁ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏªÅ·¾¦¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸å¼Ô¤Î¾ì¹ç¤À¤È¡¢¤ß¤«¤¸¤áÎÁ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÌ¤ÎÏªÅ·¾¦¤«¤é¡Ø¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¾¦Çä¤ò»Ï¤á¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥ä¥¯¥¶¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤«¤¸¤áÎÁ¤òÄ§¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢º³ºÙ¤Ê¤¤¤¶¤³¤¶¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÂÐ±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤½¤¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ä§¼ý¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¤ÎÅ¹¤Ë¼¨¤·¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Î»ö·ï¤Ç¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡ØÌÀÆü¤â¤³¤³¤Ç¾¦Çä¤ò¤·¤Æ¤¿¤éÅ¹¤ò¤Ö¤Á²õ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Ë½ÎÏÃÄ°÷¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤¢¤ì¤Ð¶¼Ç÷¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂáÊá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÁÈ»öÌ³½ê¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤¬Æþ¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï²¼¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¾Ã²Ð´ï¤òÊ®¼Í¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÉþÉôÍÆµ¿¼Ô¤é¤Î»Å¶È¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖÉáÄÌ¤Ïº£¤Î»þÂå¤Ë¥«¥¿¥®Áê¼ê¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤·¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Î»Å¶È¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÃËÀ¤È¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ú¤¯¤Ë°ú¤±¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ø¤³¤³¤Ç¾¦Çä¤ò¤¹¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤Á¤ã¤â¤ó¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¹¼çÂ¦¤¬È¿ÏÀ¤ò¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ä¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤¿¤È¤«¡£¥ä¥¯¥¶¤Ï¥á¥ó¥Ä¤òÈó¾ï¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡Ø¥«¥¿¥®°ì¿Í¡¢¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤ó¤Æµö¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£çÓ¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©ºÛ¤È¤·¤Æ¡¢¾Ã²Ð´ï¤ò»µ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÄÔêí¤¬¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×
Èï³²¼Ô¤ÎÃËÀ¤Ï¤½¤Î¾ì½ê¤Ç¾¦Çä¤ò¤¹¤ëÀµÅö¤Ê¸¢Íø¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Àµ¤·¤¤ÏÀÍý¤¬Ë½ÎÏ¤Ë°µ¤·ÄÙ¤µ¤ì¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£