ËÌÄ«Á¯¤Î·³¿Í¤¿¤Á¡ÖÆ´¤ì¤Î¥Ý¥¹¥È¡×¤Ï³Ë»ÜÀß¤Î·ÙÈ÷Ç¤Ì³
ËÌÄ«Á¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Êü¼ÍÇ½ÈïÇø¤Î´í¸±¤òÈ¼¤¦³Ë´ØÏ¢»ÜÀß¤Î·ÙÈ÷Ç¤Ì³¤¬¡¢·³¿Í¤Î´Ö¤Ç¡ÖÆÃÊÌÂÔ¶ø¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÆ´¤ì¤Î¥Ý¥¹¥È¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤ÎÆÈÎ©·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥µ¥ó¥É¥¿¥¤¥à¥º¡ÊST¡Ë¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
ST¤¬ÆâÉô¾ðÊó¶Ú¤ÎÏÃ¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ë·ÌÎ¤³Ë¼Â¸³¾ì¡¢Ç«ÊÕ¤Î³Ë»ÜÀß¡¢Ê¿»³¤ä½çÀî¤Î¥¦¥é¥ó¹Û»³¤Ê¤É¡¢³ËÊª¼Á¤ò°·¤¦»ÜÀß¤ò¼é¤ëÊ¼»Î¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î·³ÉôÂâ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÆÃÅµ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Âè°ì¤Ë¡¢Ê¼Ìò´ü´Ö¤¬ÄÌ¾ï¤Î8¡Á10Ç¯¤ËÂÐ¤·¡¢³Ë´ØÏ¢ÉôÂâ¤Ï5Ç¯¤ÈÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½üÂâ»þ¤Ë¤ÏÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞ¤Ø¤ÎÆþÅÞ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¡¢´õË¾¤¹¤ëÂç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤â¿äÁ¦¤µ¤ì¤ë¡£ËÌÄ«Á¯¼Ò²ñ¤Ç¤Ï·³Îò¤¬½ÐÀ¤¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆþÅÞ¤ÈÂç³Ø¿Ê³Ø¤òÆ±»þ¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤ÎÇ¤Ì³¤Ï¡ÖÆÃ¸¢3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ö¼Â¾å¤Î¡Ö²«¶â¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤áÇÛÂ°¤ò´õË¾¤¹¤ëÊ¼»Î¤ä²ÈÂ²¤Î¶¥Áè¤ÏßõÎõ¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÂ£ÏÅ¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ë¾ðÊó¶Ú¤Ï¡ÖÀ¯¼£°Ñ°÷¤ä¿Í»öÃ´Åö´´Éô¤ËºÇÄã3,000¥É¥ë¤òÅÏ¤µ¤Ê¤±¤ì¤ÐÆþÂâ¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£»ÜÀß·ÙÈ÷Ê¼¤Ï½É¼Ë¤ä¿©»ö¤Î´Ä¶¤¬ÎÉ¤¯¡¢·±Îý¤ÎÉéÃ´¤â·Ú¤¤¤¿¤á¡¢°ìÈÌÉôÂâ¤ÎÊ¼»Î¤«¤éÁ¢Ë¾¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¼ÌòÃæ¤Ë¤â¡ÖÉÂµ¤¼£ÎÅ¡×¤ä¡ÖÊÝÍÜ¡×¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç¼«Âð¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤ÏËè·î100¡Á200¥É¥ë¤ò»Ø´ø´±¤ËÇ¼¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÄ¹´ü³°½Ð¡×À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÊÙ³Ø¤ËÎå¤àÊ¼»Î¤âÂ¿¤¯¡¢¶âÁ¬ÅªÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë²ÈÄí¤Û¤É²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§ËÌÄ«Á¯¡Ö¹ü¤ÈÈé¤À¤±¤Î½÷ÀÊ¼»Î¡×¤¬Áö¤Ã¤¿¶ØÃÇ¤Î¹Ô°Ù¡Ë
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÅµ¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´´ÉôÁØ¤äÉÙÍµÁØ¤Î½Ð¿È¼Ô¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ìÈÌ²ÈÄí¤Î»ÒÄï¤ÏÁ°Àþ¤äÎô°¤ÊÉôÂâ¤ËÄ¹´ü´ÖÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¼Ò²ñÅªÉÔÊ¿Åù¤¬·³ÆâÉô¤Ç¤âÏªÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÃÂ©¶Ú¤Ï¡ÖÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤Î»Ò¤Ï½Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶µ²Ê½ñ¤ò»ý¤Á¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤ò½àÈ÷¤¹¤ë°ìÊý¡¢½îÌ±¤Î»Ò¤Ï¸·¤·¤¤ºÇÁ°Àþ¤ÇÂÑ¤¨¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¡ÖÆÃ¸¢¿¦¡×¤Ë¤âÀ©Ìó¤¬¤¢¤ë¡£³Ë»ÜÀß·ÙÈ÷Ê¼¤È¤·¤Æ¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¼Ô¤Ï¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÍýÍ³¤«¤é³¤³°Î±³Ø¤äÇÉ¸¯¤ÎÆ»¤¬ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢ÅÞÆþÅÞ¤ÈÂç³Ø¿Ê³Ø¤ÎÊÝ¾Ú¤È¤¤¤¦Êó½·¤ÎÂç¤¤µ¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤ä²ÈÂ²¤¬¶¯¤¤´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£