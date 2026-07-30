デイリーNKジャパン
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「小麦などどこにもない」北朝鮮で農業不作、食糧価格が暴騰
北朝鮮の市場物価が急速な上昇を続けている。コメやトウモロコシなど主要食糧の価格は、わずか2週間で10％以上値上がりし、住民の生活負担が一段と重…
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北朝鮮ミサイル部隊も「一撃で壊滅」 ウクライナ軍の“怪物兵器”
ロシア西部への展開が報じられた北朝鮮のミサイル部隊に対し、ウクライナ軍が保有する新型長距離巡航ミサイル「FP-5（フラミンゴ）」が大きな脅威とな…
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北朝鮮が弾道ミサイル発射 金与正氏の対日「軍事的選択肢」談話の直後
韓国軍合同参謀本部は６日、北朝鮮が朝鮮半島東の海上に向けて弾道ミサイルの可能性がある飛翔体を発射したと発表した。日本海に向けた弾道ミサイルの…
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北朝鮮部隊、実戦で「クラスター弾」使用か ５日のキーウ攻撃で
ロシア軍が5日に実施したウクライナの首都キーウに対する大規模ミサイル攻撃を巡り、一部の軍事専門家やOSINT（公開情報分析）コミュニティの間で、北…
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レーザーで蚊を自動迎撃、AIと最先端センサー融合 中国新興企業が開発
中国のスタートアップ企業が開発した、人工知能（AI）と最先端センサーを組み合わせた携帯型レーザー蚊駆除装置が、海外のクラウドファンディング市場…
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ロシア西部に北朝鮮のミサイル部隊 ウクライナ軍の「最優先攻撃目標」になる
ロイター通信は5日、ウクライナ国防省情報総局（GUR）当局者の話として、北朝鮮のミサイル部隊がロシア西部への展開を開始し、対ウクライナ攻撃用とし…
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「日本の『平和愛好国家』は偽装戦術」反日のアクセル踏む金与正氏
北朝鮮の金正恩総書記の妹、金与正・朝鮮労働党中央委員会副部長は5日、日本の防衛力強化を「戦争国家への変身」と非難する談話を発表した。長射程巡…
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「韓国が司令官、日本が副司令官」に憂慮…北朝鮮が論評
北朝鮮の朝鮮中央通信は4日、軍事論評員名義の論評を配信し、米海軍主催の環太平洋合同演習（RIMPAC＝リムパック）で韓国海軍が初めて連合海軍構成軍…
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北朝鮮、米国の「サイバー脅威」批判に反発 「根拠なき中傷」と非難
北朝鮮の外務省報道官は3日、米国や同盟国が北朝鮮によるサイバー攻撃の脅威を警告する共同声明を発表したことについて、「根拠のない中傷と政治的謀…
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北朝鮮「空軍大学」で吊し上げ…将校対象に”一斉検閲”を開始
北朝鮮当局が、軍の教育機関を対象に思想統制を強化する大規模な一斉検閲に乗り出したことが分かった。今年6月、空軍将校らが韓国や米国の報道映像な…
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金正恩が乱造するタワマン群「すべて崩壊する」と元現場労働者
北朝鮮の平安南道平原郡で先月27日、崩壊の危険性が指摘されたマンションから住民が緊急避難する騒ぎがあった。デイリーNKの現地消息筋は、「中央から…
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「断固たる反撃を加える」北朝鮮、NATOの”戦争準備”に警告
北朝鮮の朝鮮中央通信（KCNA）は1日付の論評で、北大西洋条約機構（NATO）が欧州の軍用燃料パイプライン網を拡張・近代化する計画を「戦争準備策動」…
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「気絶、失禁する人が続出」金正恩、軍人虐殺の生々しい現場
北朝鮮の金正恩総書記は7月10日、平壌で党・政府・軍の幹部を集めた連合会議を主宰し、朝鮮人民軍総政治局の組織担当副局長だったパク・フィチョル少…
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北朝鮮のミサイルで「一家10人犠牲」 ウクライナ地元メディア報道
ロシア軍によるウクライナ各地への大規模攻撃を巡り、ウクライナ中部クリヴィー・リフ近郊の村で、北朝鮮製の弾道ミサイルとみられる攻撃を受けた民家…
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「空腹なら盗んでこい」北朝鮮国境警備隊、住民宅で窃盗横行 食料難で脱走も
北朝鮮北部の国境地帯で、国境警備隊の兵士による窃盗被害が深刻化している。食料不足に苦しむ部隊では、兵士に対して住民宅や農地から食料や換金でき…
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北朝鮮が国境地帯で「くぎ板」整備 脱北防止、住民に命令
北朝鮮北東部の中朝国境地帯で、当局が住民に対し、国境封鎖用の障害物として使われる「くぎ板」の更新を命じていることが分かった。資材は各家庭が自…
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「モスクワの悪党と北朝鮮の狂気の政権が子供たちを殺す」ゼレンスキー氏の発言が戦闘的に
ウクライナのゼレンスキー大統領は30日のビデオ演説で、次のように語った。「ラドゥシュネでは、ロシア軍は久しぶりに北朝鮮製ミサイルを使用した。予…
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「味がぜんぜん違う」国内産菓子の品質に北朝鮮国民が違和感、その理由は
北朝鮮北部の両江道恵山市で、国内の食品工場が生産した菓子などを住民が比較し、品質の低い製品に厳しい評価を下している。多くの国営工場製品が不評…
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「ロシアが助けてくれる」打ち砕かれた北朝鮮国民の希望…民生犠牲に軍需だけ拡大
韓国の独立系メディア「サンドタイムズ（ST）」は昨年12月、北朝鮮がロシアに派兵した見返りとして期待していた経済的支援が、ほとんど得られていない…
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「運転ヘタ、経験も不足」事故頻発に北朝鮮当局が苦慮
北朝鮮で個人所有の自家用車が増加する中、交通事故も急増していることが分かった。一方で、自動車保険や損害賠償制度といった社会制度の整備は追いつ…