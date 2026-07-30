デイリーNKジャパン

北朝鮮が弾道ミサイル発射 金与正氏の対日「軍事的選択肢」談話の直後

韓国軍合同参謀本部は６日、北朝鮮が朝鮮半島東の海上に向けて弾道ミサイルの可能性がある飛翔体を発射したと発表した。日本海に向けた弾道ミサイルの…