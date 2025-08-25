ÄÔÈ¯É§»á¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¶áÆ£3ÅÙ·É±ó¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤¬Ê¢¤¯¤¯¤Ã¤¿¡È¹¶¤á¡É¤ÎºÓÇÛ¡¡4ÈÖ¡¦»³Àî»Â¤Ã¤¿Âç³¤¤ª¸«»ö
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à1¡½0¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯8·î24Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë
¡¡¡ÚÄÔÈ¯É§¡¡»ëÅÀ¡ÛÈó¾ï¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤À¤Ã¤¿¡£¾¡¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï3ÈÖ¡¦¶áÆ£¤ò3ÅÙ¡¢¿½¹ð·É±ó¤ÇÊâ¤«¤»¡¢4ÈÖ¡¦»³Àî¤È¾¡Éé¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤é¥Ù¥ó¥Á¤Î¡ÖÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤¿¡×ºîÀï¤ËÀèÈ¯¡¦°ËÆ£¤¬±þ¤¨¤Æ¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Êâ¤«¤»¤ë¡¢¤ÈÊ¹¤¯¤È¡ÖÆ¨¤²¡×¡Ö¼åµ¤¡×¤È¼è¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢·è¤·¤Æ¼é¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹¶·âÅª¤Êºö¤À¡£ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö4ÈÖ¤È¾¡Éé¡×¤È¤¤¤¦°Õ»×¤ò¥Ù¥ó¥Á¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢¥Ê¥¤¥ó¤¬¶¦Í¡£·ë²Ì¤¬¤É¤Á¤é¤Ë½Ð¤ë¤Ë¤»¤è¡¢Ê¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£¤½¤ì¤¬¥Ù¥ó¥Á¥ï¡¼¥¯¡£²¾¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤â¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡»³Àî¤Ï·è¤·¤ÆÄ´»Ò¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¤ä¤Ï¤êÍÞ¤¨¤¿°ËÆ£¤¬¸«»ö¡£ÆÃ¤ËÄ¾µå¤Ïµå°Ò¡¢À©µå¤È¤âÈ´·²¤Ç¡¢11»°¿¶¤Î¤¦¤Á10¸Ä¤òÄ¾µå¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á¸«Æ¨¤·¤¬4¸Ä¤È¡¢¤¤¤«¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¥â¥¤¥Í¥í¤ÏÊªÀ¨¤¯¿µ½Å¤ÊÅêµå¡£4»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë´Å¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤ÏÅê¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ä¾ÀÜÂÐ·è¤Ï»Ä¤ê3»î¹ç¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î·ã¤·¤¤Í¥¾¡Áè¤¤¤ÏÂ³¤¯¤À¤í¤¦¡£¡Ê¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë