◆ プロの洗礼を浴びたルーキー「すごく厳しい1戦目だったと思う」楽天のドラフト1位・藤原聡大が29日、オリックス戦でプロ初の先発登板。初回にわずか5球で3連打を浴び失点し、3回47球・8安打1奪三振2四死球4失点（自責3）と精彩を欠く結果だった。ほろ苦いデビュー登板となったルーキー右腕に対し、29日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・岩本勉氏が「キャンプ、オープン戦となかなかの調子を見せてくれてい