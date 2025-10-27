"守備の名手"として黄金時代の西武で長く活躍し、引退後は2016年から22年までの6年、監督も務めた辻発彦さんは、果たして、今季の西武をどう見ていたのか。さらに、辻さんが選ぶ、現役ナンバーワンのセカンド、１番打者、２番打者も聞いた（聞き手・上重聡さん）。 上重聡（以下、上重）まず、今季の西武はどうご覧になりましたか？辻発彦（以下、辻）これからのチームじゃないですか。経験を積んでいる時期だと思います。昨季の91