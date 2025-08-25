逆襲の切り札にはなり得ないのか…。ＤｅＮＡは２４日の巨人戦（東京ドーム）に４―２で快勝し、連敗を「３」で止めた。

最大のヒーローは先発したドラフト１位・竹田祐投手（２６）で６回１失点の好投で２勝目。５回にはリチャードに看板を直撃する特大ソロを浴びた後、四球などで二死満塁のピンチを招いたが、丸を一ゴロで打ち取った。竹田は「ズルズルいかずに粘り強く投げられて、最少失点に抑えられたのがよかったと思います」とホッとした表情だった。

一方、この日はイースタン・リーグのロッテ戦（浦和）で藤浪晋太郎投手（３１）が調整登板。６回途中まで日本球界復帰後の最多となる９４球を投げ、８安打４失点と期待を裏切る結果に終わった。四球は２個ながら、時折すっぽ抜ける癖は相変わらずで事実上のＫＯだった。

藤浪は１７日の中日戦（バンテリン）で初登板し、２１日にローテーションの兼ね合いで一軍登録を抹消された。そこで気になるのが、ドラ１新人・竹田の次回登板。中６日であれば３１日に本拠地・横浜でプロ初勝利を挙げた中日戦となる。ただ、同日は藤浪を最短で一軍登録できる日でもある。藤浪自身も中日戦で５回１失点と好投していたが…。

三浦監督は竹田の投球を「真っすぐが非常に強かった。しっかり押し込めていたし、ファウルでカウントを取ってね。そこに（捕手の山本）祐大が緩い球をうまく交ぜて、バッテリーでよくやってくれた」とたたえ、藤浪の今後には「（ロッテ戦の）結果は聞きました。ちょっとだけ映像も見てます。これから（ファームの）コーチから報告が来るから、（次回登板の決定は）それを聞いてからですね」と言葉を濁した。

次回登板は一軍なのか二軍なのか。決断が注目される。