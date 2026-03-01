鷹の笹川がOP戦で特大弾、開幕1軍をアピール圧巻スイングで届けた高弾道アーチに強打者の片鱗を見た。ソフトバンクの笹川吉康外野手は1日、西武とのオープン戦に出場。右中間スタンドにオープン戦第1号を放ち、ファンは「柳田を彷彿とさせる」「マジで開幕スタメンあるな」と23歳の大砲候補に期待を寄せている。第1打席から持ち味のフルスイングを披露した。この試合、笹川は「6番・中堅」でスタメン出場。2回先頭で迎えた打席