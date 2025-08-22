悠仁さまの成年式に「電撃参戦」しそうな「意外すぎる人物」…会場が民間ホテルなのもそのためか

祝宴は都内のホテルで

9月6日、いよいよ秋篠宮家の長男・悠仁さまの成年式が行われる。皇室にとっては40年ぶりの慶事だが、父親のときとは異なり、当日の夜に行われる祝宴は都内のホテルで開かれる予定だ。

「6日の祝宴はあくまでも私的なものですが、皇居内の宮殿でやるものと思われていました。秋篠宮さまとしては、『宮殿は両陛下のための空間だから、宮家では使えない』というお考えなのでしょうが、それなら赤坂御用地内でもよかったはずです」（宮内庁関係者）

眞子さんが祝宴に出席か?

開催場所として、なぜ民間のホテルが選ばれたのか。理由は参加者にありそうだ。

「この機会に姉の小室眞子さんが帰国して、祝宴に出席するのかもしれません。数日前に車でホテルに入り、あとはずっと館内で過ごせば、マスコミも見つけられませんから。陛下の妹の黒田清子さんも、結婚してからたびたび皇室の祝宴に出席していますし、可能性は考えられます」（同前）

もし本当に出席したら、主役の悠仁さま以上に注目を集めそうだ。

