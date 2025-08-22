「ヤクルト１−７巨人」（２１日、神宮球場）

ついに偉業に王手をかけた。試合後、スタンドから「マー君！」と盛大なコールが起こり、巨人・田中将大投手は何度も笑顔で応えた。５回を３安打１失点で日米通算１９９勝目に到達。「勝ててうれしいです。ここまで２軍での暮らしも長かったですし、応援してくれる方々の期待にも応えたいなと思っていた」としみじみ語った。

◇ ◇

「今のままじゃ難しいよ」。その一言から、再び師弟の復活への道が始まった。２軍生活も３カ月に及ぼうとしていた７月下旬。久保巡回投手コーチは行き詰まりを見せていた田中将に、その言葉を掛けたという。

２月の春季キャンプから二人三脚で取り組みを続け、ある時期からは田中将の自主性に委ねて推移を見守ってきた。だが…。「自分で立ち向かって、いろいろとやったが最後が詰まってしまった部分が見えた。ここで話すべきだろうと」。久保コーチはそう振り返る。

「諦めてないよね？俺は諦めてないよ」。その問いかけに田中将は「大丈夫です。やります」と答えた。縦回転の体の使い方など改善点は変わらない。だが、田中将の吸収度は格段の違いを見せた。７月３０日の２軍・ヤクルト戦で５回１失点の好投。そして１軍復帰の切符をつかんだ。

どのタイミングで、どんな言葉を掛けるか。最も難しい要素だ。それでも「菅野くんの時も経験させてもらっているのでね。そこをコーチが見逃したらアカンから」と名伯楽は笑う。２人の諦めない思いが、未来へつなぐ１勝となった。（デイリースポーツ巨人担当・中田康博）