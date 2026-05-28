巨人の田中将大投手（３７）が今季４勝目と、日米通算２０４勝目を目指して２８日のソフトバンク戦（東京Ｄ）に先発する。前日２７日はノックやキャッチボールを行い最終調整。今季８度目の登板で初となる本拠地のマウンドに「ホームアドバンテージを生かすことができれば。勝利につながる投球ができればいい」と好投を誓った。２６日に阿部前監督が辞任し、不測の事態の中で迎えるマウンド。「チームも選手一人一人も、いろい