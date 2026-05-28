きょう28日のソフトバンク戦（東京ドーム）に先発する巨人・田中将大投手の登場曲が、今年もファンでもある「ももいろクローバーZ」が務めることが決まった。タイトルは「SECONDROUTE」。旅がテーマの楽曲となっており、限界の先を超えた景色を目指すメッセージが込められ、田中将の決意と覚悟を感じさせる熱いスタジアムロックに仕上がっている。田中将はこの日、今季初めて東京ドームで登板する。登場曲も初披露となり「