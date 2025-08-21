●台風12号が鹿児島に上陸

●県内は湿った空気流入で 22日(金)も局地的な雨雲発達に注意

●週末は台風の残骸の雲が流入も いっそう気まぐれな雨・雷に要注意

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





今週はじめ、沖縄を通り過ぎたあと東シナ海を北上していた熱帯低気圧。当初、あまり発達はしない、と見込まれていたものの、きょう21日(木)になり急速に雲を大きくまとめてきて、午前9時には鹿児島県の西すぐそばの海上で台風12号へと発達。そして、午後5時過ぎには鹿児島県日置市付近に上陸しました。





台風直撃の鹿児島県方面は、台風を取り巻く非常に活発な雨雲がかかっていて、線状降水帯発生予測の情報も出ています。大雨災害への厳重な警戒が必要な状況です。

台風は、このあとゆっくり東に進み、九州南部を横切っていきそうですが、長くは台風の勢力は保てず、あす22日(金)日中のうちには熱帯低気圧に格下げとなる見通しです。







県内は台風の影響を直接受ける雰囲気ではありませんが、台風によって送り込まれる湿った空気の影響で、当初、見込んでいたより、より不安定な空模様に…あす22日(金)は晴れ間がある一方で、蒸し暑さが増す日中を中心に所々、急なにわか雨の可能性があります。





その後、週末、台風が形を崩してからの方が、台風の残骸の雲が流れ込みやすく、より広い範囲で急な雨、雷が度々起こりやすくなりそうな見通しとなってきました。



週末に向けて様々な屋外イベント、夏休みのお出かけなど予定している方も多いと思いますが、いっそう気まぐれな空模様の変化に、お気を付け下さい。





あす22日(金)も県内は、曇ったり晴れたり。一方で急に雨雲も発達しやすい、不安定な空模様に注意が必要です。気温は朝から25～26度、日中は33～34度くらいの所が多く、体力を消耗する蒸し暑さが続きます。





湿気たっぷりの空気に包まれ、熱中症の危険度が高い蒸し暑さでもあります。あす22日(金)は「熱中症警戒アラート」は今のところ発表されていませんが、入念な暑さ対策はお願いします。





今週末は台風の残骸の雲が県内に流れ込みやすく、いっそう不安定な空模様…気まぐれな雨・雷が度々やってくる天気に、安全第一の心構えを高めて過ごしていきましょう。

来週も曇ったり晴れたり、時折夕立、という天気の日々で、まだまだ残暑と呼ぶには厳しすぎる蒸し暑さも続く見込みです。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）