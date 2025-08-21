大谷は前日20日のロッキーズ戦で44号＆120得点をマーク

ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場する。前日19日（同20日）の同カードでは44号を放つなど、2得点でシーズン120得点に到達。米データ会社によると93年ぶりの記録となったという。

大谷は19日（同20日）の試合で5打数1安打2打点をマーク。さらに2得点で今季「120」に到達した。データに特化した米スポーツメディア「オプタ・スタッツ」は「ショウヘイ・オオタニは今シーズン124試合に出場し、120得点を記録している。ナ・リーグの現代野球で120得点は、1932年のチャック・クライン（109試合）に次ぐ最短記録だ」とX（旧ツイッター）で偉業を紹介した。

メジャーでも断トツで多い大谷の得点で、新たな“歴史”を刻んだ。MLB公式によれば同日に「115マイル（約185.1キロ）以上の本塁打数ランキング」で3位。「1番打者としてシーズン最も本塁打を打った選手」では今季の大谷が1番では40本で、2023年にロナルド・アクーニャJr.外野手（ブレーブス）が記録した41本に1本差に迫ったなどと紹介している。

大谷の“偉業ロード”はまだまだ続く。（Full-Count編集部）