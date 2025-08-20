米国のレストランで動画を撮影していた最中、突然車が店内に突っ込み、撮影現場が大混乱に陥ってユーチューバー２人が負傷する事故が発生した。

１９日（現地時間）、米国の複数メディアによると、食事系コンテンツチャンネル「Ｎｉｎａ Ｕｎｒａｔｅｄ」を運営するニナ・サンティアゴと、仲間のユーチューバー、パトリック・ブラックウッドが、テキサス州ヒューストンのレストランで撮影中に事故に遭ったと報じた。

１８日、サンティアゴは事故当時の様子をユーチューブに投稿した。映像では、２人がちょうどハンバーガーを口に入れようとした瞬間、突然ガラスが割れ、テーブルが吹き飛び、店内が一瞬で修羅場となる様子が映っている。

２人とも命に別状はなかった。サンティアゴは動画の中で「ＳＵＶが窓を突き破って入ってきて、食事中に本当に死ぬところだった」と胸をなでおろした。そして「生きていることに心から感謝している。この経験を通じて、本当に大切な人が誰かを改めて実感した。人生は憎しみや怒りを抱えて生きるには短すぎる。あの食事が最後になる可能性もあったのだから」と語った。

ブラックウッドも自らの治療過程をユーチューブに投稿し、「新しい一日を迎えられることに感謝する。些細なことにこだわらず、大きな目標に向かって進もう。大胆に生き、深く愛し、すべての瞬間を大切にしよう」と語った。