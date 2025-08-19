【明治安田J1リーグ】鹿島アントラーズ 1−1 アビスパ福岡（8月16日／メルカリスタジアム）

【映像】足裏が向いた容赦ないアフタースライディング

かつてのチームメート同士の激しいぶつかり合いにスタジアムが騒然とした。アビスパ福岡のFW名古新太郎に対して、鹿島アントラーズのMF知念慶が容赦のないスライディングタックルを敢行。アフター気味になってしまったプレーにさまざまな意見が寄せられた。

鹿島は16日、明治安田J1リーグ第26節で福岡をホームに迎えた。問題のシーンは0ー1のビハインドで迎えた77分だった。センターサークル付近でボールを回収し、前に運び出した名古に対して、知念がプレスバックを仕掛ける。名古がパスを出そうとした瞬間にスライディングで阻もうとした。

このプレーで名古はピッチに転倒。そのまま流されてプレーは続けられたが、鹿島ボールに変わったタイミングでイバン・バルトン主審が笛を吹いて試合を止めて、知念にはイエローカードが提示された。

リプレー映像で確認してみると知念の左足はスパイクの裏が見えている危険なスライディング。しかし名古も相手のタックルがわかっていたため、ジャンプでこれを避けていた。最終的には勢い余って知念が体ごと名古に接触したことで転倒したようだ。

このシーンについてSNS上では「流石にやりすぎ」「レッドだろ？」「足裏見せてる」「これはレッドでもいいようなプレーじゃない？」「ガッツリ削ってるやん」と退場だと考える声が多く見られた。しかしリプレー後には「名古はうまく避けてたな」「あー確かに足裏見せてるけどギリギリ当たってないのか」「これはイエロー」「危ないプレーだけど、足裏はヒットしてないな」と主審の判定に納得する声が多くなった。

また、昨シーズンまではともにプレーしていた知念と名古だけに「元チームメートにも容赦なし」「ばちばちやな」「知念、名古を削りに行くw」「さすが昨季のデュエル王」と言った声も見られた。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1リーグ）