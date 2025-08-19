敵地ロッキーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、敵地ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。2回の第2打席で遊撃強襲の適時打を放った。強烈な一打にドジャース地元放送席から「ウワオ！ 気を付けて！」の声が飛んだ。

初回に右前打を放った大谷の2打席目。1点を先制した直後の2死三塁、フリーランドの高めのスライダーを捉えた。打球速度106.5マイル（約171.3キロ）のセンター返しは投手の頭部を襲い、フリーランドは転がりながら回避。遊撃手も処理できずセンター前へ抜けていった。

投手を襲う一打に米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の放送席も驚き。実況のスティーブン・ネルソン氏は「ウワオ！ 気を付けて！ センターへの痛烈な当たりだ！ オオタニがフリーランドの頭を吹き飛ばすところでした」と驚きながら注意喚起。解説のオーレル・ハーシュハイザー氏は「彼が避けられてよかった。彼のバットからは違う音が聞こえるよ」と大谷の打球に衝撃を示すと、ネルソン氏も「間違いありません」と同調していた。



（THE ANSWER編集部）