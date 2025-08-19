「一緒に頑張ろう」離婚の危機を経て、夫婦で新しい未来へ向けて再出発｜夫の手取りは18万円【ママリ】

この物語は、共に20歳で結婚し子どもを授かった2人の主婦が夫の手取りが18万円という厳しい現実の中で、それぞれの価値観で夫婦関係や生活がどのように変化していくのかを描いたお話です。主人公メイカは、生活の苦しさに不満を募らせ、夫との関係もギクシャクしていきます。 一方、同じく夫の収入が18万円のすみれは、厳しい状況の中でも夫を支え、感謝の気持ちを大切にしていました。 その違いが、夫婦の未来に大きな影響を与えていきます。夫婦喧嘩がエスカレートし、離婚の危機にまで発展したメイカ。実母からの厳しい言葉を受けて、自分の考えの甘さを反省したメイカ。夫もまた、メイカに苦しい思いをさせたことを謝罪し、2人は心から仲直りします。もっち・女たちの体験談・漫画(@mocchi_kakeii)さんの作品『夫の手取りは18万円』第30話をごらんください。

夫の収入をめぐり、一度は本気で離婚を考えた主人公・メイカ。ですが、友人や実母から厳しい現実を突きつけられ、自分の甘さに気づきます。





やっと素直に謝罪をすることができ、夫婦で協力し合うことを決意します。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

お互いに「ごねん」と言い合い、ようやく仲直りすることができました。離婚の危機も去ったようです。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

メイカは今まで、夫のいいところではなく、周囲と比較するばかりでした。その結果、劣等感まみれになっていたのです。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

夫は宣言した通り、家計のために転職するようです。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

文句ばかり言っていたメイカ、自分自身も変わろうと努力しているようです。

©mocchi_kakei

お金のことばかり気にして、夫の優しさを見逃していた自分を反省したメイカ。



夫は転職先を見つけ、メイカも正社員を目指して働くことを決意。2人で前向きに、力を合わせて生活を良くすることを誓いました。

不満と感謝、あなたはどっち？

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

この物語の主人公メイカと友人のすみれは、どちらも若くして結婚・出産し、似た経済状況から結婚生活をスタートさせました。しかし、夫に感謝の気持ちを伝えるすみれと、夫に不満ばかりを抱えているメイカ、2人の考え方の違いによって、その後の生活では明暗が分かれていきます。



メイカは苦しい生活の中で、SNSで見るキラキラした友人たちと自分を比べて不満が募り、収入の低い夫を責めるようになってしまいます。 一方のすみれは、同様に厳しい生活の中でも、働いてくれる夫に感謝し、2人で乗り越えようと前向きに支え続けました。



家庭の経済状況をすぐに変えることはできませんが、お互いを思いやり支え合うことで、未来は確実に変わっていきます。



結婚生活で本当に大切なのは収入の多さではなく、どれだけお互いを思いやって生きていけるか。 『夫の収入は18万円』は、そんな夫婦の本質的な幸せについて考えさせてくれる作品です。

