「一緒に頑張ろう」離婚の危機を経て、夫婦で新しい未来へ向けて再出発｜夫の手取りは18万円【ママリ】
夫の収入をめぐり、一度は本気で離婚を考えた主人公・メイカ。ですが、友人や実母から厳しい現実を突きつけられ、自分の甘さに気づきます。
©mocchi_kakei
©mocchi_kakei
お互いに「ごねん」と言い合い、ようやく仲直りすることができました。離婚の危機も去ったようです。
©mocchi_kakei
©mocchi_kakei
メイカは今まで、夫のいいところではなく、周囲と比較するばかりでした。その結果、劣等感まみれになっていたのです。
©mocchi_kakei
©mocchi_kakei
夫は宣言した通り、家計のために転職するようです。
©mocchi_kakei
©mocchi_kakei
文句ばかり言っていたメイカ、自分自身も変わろうと努力しているようです。
©mocchi_kakei
お金のことばかり気にして、夫の優しさを見逃していた自分を反省したメイカ。
夫は転職先を見つけ、メイカも正社員を目指して働くことを決意。2人で前向きに、力を合わせて生活を良くすることを誓いました。
不満と感謝、あなたはどっち？
©mocchi_kakei
©mocchi_kakei
©mocchi_kakei
この物語の主人公メイカと友人のすみれは、どちらも若くして結婚・出産し、似た経済状況から結婚生活をスタートさせました。しかし、夫に感謝の気持ちを伝えるすみれと、夫に不満ばかりを抱えているメイカ、2人の考え方の違いによって、その後の生活では明暗が分かれていきます。
メイカは苦しい生活の中で、SNSで見るキラキラした友人たちと自分を比べて不満が募り、収入の低い夫を責めるようになってしまいます。 一方のすみれは、同様に厳しい生活の中でも、働いてくれる夫に感謝し、2人で乗り越えようと前向きに支え続けました。
家庭の経済状況をすぐに変えることはできませんが、お互いを思いやり支え合うことで、未来は確実に変わっていきます。
結婚生活で本当に大切なのは収入の多さではなく、どれだけお互いを思いやって生きていけるか。 『夫の収入は18万円』は、そんな夫婦の本質的な幸せについて考えさせてくれる作品です。
記事作成: lilyco_cw
（配信元: ママリ）