仲直り
『仲直り』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
2026年8月6日
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ユーチューバー・ホモサピが離婚を報告するも翌日に撤回、届は未提出だった
喧嘩がヒートアップし勢いで離婚届を記入したが届は提出されていなかった
スポニチアネックス
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登録者223万のホモサピが離婚報告を一転撤回、妻と仲直りしたと説明
離婚届は夫婦で記入したが未提出のまま、話し合いの末に仲直りしたという
日刊スポーツ
2026年8月1日
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巨人監督電撃辞任の阿部慎之助氏 21時には即帰宅、家族ファーストの現在
辞任後は酒量を減らし家族優先の生活を送り、外出も21時前には帰宅するという
NEWSポストセブン
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リバプールで口論したソボスライとジョーンズが練習で笑顔を見せ和解
BBCによるとソボスライがキャプテンマークをめぐりジョーンズらと激しく言い合った
サッカーダイジェストWeb
2026年7月31日
2026年7月26日
2026年6月9日
2026年5月31日
2026年5月26日
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阿部慎之助氏は18歳長女を溺愛していた？現役時代のお守りは娘の贈り物
阿部氏は子煩悩で有名だった、と球団関係者はNEWSポストセブンに語る
NEWSポストセブン
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彼女とのケンカで余計に激化させてしまう責め方 冷静に論破など
冷静かつ徹底的に彼女の主張を論破する、人格を攻撃する
スゴレン