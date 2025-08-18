か、か、かんわいぃぃぃッ♡【ガチャ】完売前にGETしたい「サンリオグッズ」って？

大人の趣味としても注目を集めている【ガチャ】。ずらっと並んだマシンを前に、どれにしようか迷ってしまう人も多いのでは？ 今回は、もうすぐ完売！？ 夏モチーフの「サンリオグッズ」をピックアップ。エモさ満点のアイテムをご紹介します。

エモい！ 懐かしい！ と心の声が漏れてしまいそうなこちらは、@198_0kさんが「キティちゃん出るまでコンプ以上分回した」というわたあめモチーフのガチャ。お祭りの出店で買ってもらった当時の懐かしさがよみがえってきそうな一品です。なんとこちら「自分で綿を入れて作るタイプ」なのだとか。形を整えながら何回もやり直しているうちに、愛着がわきそうです。並べて飾っておくだけで気分が上がるかも。

平成の人気キャラ集結！「サンリオキャラクターズ プールバッグ風ミニポーチ2」

プールバッグをモチーフにしたミニポーチ。持ち手やボタンの部分も忠実に再現されていて、ミニチュア好きの心をくすぐりそうです。ハローキティ・ウサハナ・コロコロクリリン・シナモロール・マロンクリームの5種類がラインナップ。日焼けした水着姿のキティちゃんが夏っぽくて可愛さ満点。お目当てのキャラクターが出るまで、何回もチャレンジしてしまいそうです。

