アニメ映画『耳をすませば』（1995年）が1日、日本テレビ系「金曜ロードショー」にて放送された。作中の裏話が明かされ、学校の図書室シーンでは、ジブリ作品でおなじみの本があることが明かされた。【画像】「トトロの本だ！」話題の『耳をすませば』図書室のシーン『耳をすませば』は、プロデュース・脚本を宮崎駿氏、監督・近藤喜文の青春ラブストーリー。小説執筆に取り組む女の子・月島雫とヴァイオリン職人を目指す男の