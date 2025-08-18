フリーマンを祝福するベッツの表情が話題に

【MLB】ドジャース 5ー4 パドレス（日本時間18日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手のインスタグラムに投稿されたムーキー・ベッツ内野手の“表情”がファンの間で話題となっている。17日（日本時間18日）、本拠地で行われたパドレス戦の初回、先制の3ランを放ったフレディ・フリーマン内野手を迎えるベッツに「ムーキーの楽しそうな顔！」「ベッツの顔、もう千鳥大悟のそれなんよ」と注目が集まっている。

初回、大谷が相手先発のダルビッシュ有投手から右前打を放つと、ベッツが四球を選び一、二塁に。ウィル・スミス捕手は右直に倒れるも、4番のフリーマンが15号3ラン。先に生還した大谷とベッツは、本塁付近で待ち構え、ダイヤモンドを一周したフリーマンを迎え入れた。

大谷が投稿した該当シーンには、首を傾げ両目を大きく開いた“変顔”を見せるベッツが写っており、その写真を見たファンは「このベッツさん顔よき」「ベッツの顔キマり過ぎてて草」「ムーキーの楽しそうな顔！」「ムーキー（笑）」と続々と反応した。

ベッツはこの試合、同点に追いつかれた直後の8回裏に勝ち越しの13号ソロを放ち勝利に貢献。その打席までパドレス3連戦は安打が出ていなかったが、最後の最後に“意地”を見せた。本拠地が歓声に包まれた劇的な一発を、大谷もストーリーズの投稿を通して祝福した。（Full-Count編集部）