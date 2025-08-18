米国のドナルド・トランプ大統領とロシアのウラジーミル・プーチン大統領の間で１５日（現地時間）に行われた首脳会談では、戦争犯罪に対する責任追及はなされなかったため、「共犯」である北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長も免罪符を受けかねないという懸念が提起されている。

１７日、外信によると、米ロ首脳はウクライナ東部ドンバス（ルハンシク・ドネツィク）など領土取引と安全保障などをやり取りしながら戦争を決着させる方策を議論した。プーチン氏の戦争犯罪問題はテーブルにすら上がらず後回しにされた格好だ。ロシアに兵力や軍需物資などを提供した正恩氏もまた、断罪を免れる可能性が高いという意味だ。

特に、ウクライナ戦争が止まったとしても、昨年６月に締結された朝ロ間の「包括的戦略パートナーシップ条約」が依然として有効である点で懸念は大きい。同条約は「相互軍事援助」条項を明示し、韓半島（朝鮮半島）有事の際にロシアの軍事的介入の可能性を初めて開いた。また北朝鮮は今回の派兵を通じて現代戦の経験を積み、その代価としてロシアの防空システムなど武器体系の移転を受けた。責任をきちんと問わなければ、北朝鮮の不法軍事協力の範囲が他国へと拡大する恐れもある。

正恩氏とプーチン氏は派兵を公然と認めた後、結束を誇示している。１５日、北朝鮮で「祖国解放の日」と呼ぶ光復節（解放記念日）を迎えてロシア高位級の祝電送付や訪朝などが行われた。正恩氏は来月、ロシア・ウラジオストクで開かれる東方経済フォーラムに出席し、プーチン氏と首脳会談を行う可能性もある。

韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が光復節の慶祝辞で「吸収統一を追求せず、一切の敵対行為もする意志はない」と明らかにしたことに対し、北朝鮮が特段の反応を示していないのも、ロシアとの接近を土台にした自分たちの価値を高めるための行動の一環だとみることができる。