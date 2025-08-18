「クボを外すなんて」「泣きたくなる」鮮烈ゴラッソの久保建英、よもやの途中交代にソシエダサポーターが憤慨！「交代すべきだったのは彼じゃない」
スペインでも物議を醸している。
現地８月16日に開催されたラ・リーガの第１節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダはバレンシアと敵地で対戦。１−１のドローに終わった。
57分に先制を許したなか、その３分後に同点ゴールを鮮やかに決めたのが、４−３−３の右ウイングで先発した久保だ。
ブライス・メンデスからペナルティエリアの外でパスを受けると、ターンをして前を向き、左足を一閃。強烈なシュートをゴールネットに突き刺してみせた。
だが、明らかに相手の脅威になっていた日本代表MFは、80分にまさかの交代となった。
セルヒオ・フランシスコ監督のこの采配に、ソシエダのサポーターは憤慨。SNS上では次のような声が上った。
「バレネチェアではなくクボを外すなんて。泣きたくなるね」
「オジャルサバルはいつもピッチにいて、クボがベンチにいる」
「死に体（オジャルサバル）を外す勇気がなく、クボを外すなんて」
「交代はオジャルサバルだった、彼は疲れ果てていた」
「交代すべきだったのは疲れ果てていたバレネチェアだった、クボじゃない」
14番がベンチに下がり、ソシエダが攻め手を欠いてしまったのは言うまでもない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ゴラッソ炸裂！久保が巧みなターンから強烈なミドルシュート
