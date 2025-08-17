持つだけでテンション上がりそうな「キャラポーチ」→【セリア】で見つけた♡

ふとバッグの中を見たときに、好きなキャラグッズが覗いているとちょっぴり気分が晴れやかに。【セリア】では、日常のお供にするだけで思わず気分が上がりそうなキャラポーチが続々とリリースされているもよう！ ハローキティやカーヴィといった人気キャラクターを活かした愛らしいデザインに加えて、使い分けしやすい多様なサイズが展開されているので、さっそくチェックしてみて。

レトロ可愛いテイストのハローキティにときめく

【セリア】「ミニフラットポーチ KT newスタンダード」\110（税込）

懐かしさを感じさせるレトロなイラストと、配色が大人可愛いハローキティのミニポーチ。シンプルながらコントラストが効いた鮮やかなデザインは、バッグの中でも存在感を主張してくれます。約14cm × 12cmのほぼ正方形に近いコンパクトなサイズなので、バッグの大きさを選ばず使いやすいのも嬉しいポイントです。

小悪魔なクロミがキュートに映えるブラックポーチ

【セリア】「スリムポーチ KU ベーシック」\110（税込）

約20cm × 10cmと、小物入れだけでなくペンケースとしても活用できそうなスリムタイプのポーチ。クロミの小悪魔な魅力が存分に表現されたガーリーなイラストは、思わず眺めてしまいそうな可愛さ！ 黒をベースにパステルカラーを使った配色も大人っぽく、乙女心をくすぐります。両面ともに黒なので、中身が見えにくいのもGOOD。

ポップなロゴが目を引くANGEL BLUEポーチ

【セリア】「ANGEL BLUE フラットポーチ」\110（税込）

こちらは大人女性が懐かしさを感じられる【ANGEL BLUE（エンジェルブルー）】のフラットポーチ。ブランドらしさが詰まったロゴを半透明のクリアな素材にあしらった、ポップなデザインが目を引きます。衛生用品を入れたりお菓子を詰めたりと、幅広い用途に活用できそうな約17cm × 25cmの大きめサイズです。

カーヴィ & ワドルディの両面フェイスポーチ

【セリア】「星のカービィ 歯ブラシ & ポーチ フェイス」\110（税込）

カーヴィの顔を全面に活かした遊び心のあるデザインがとってもキュート。反対の面はオレンジ色でワドルディの顔になったユニークな歯ブラシポーチです。キャップ付きの歯ブラシがセットになっており、そのままオフィスや旅行へと持ち運べます。約21cm × 6.5cmのスリムなフォルムは、バッグの中にスマートに収めやすいのがGOOD。

